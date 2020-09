KLM - ooit heel goed, maar dan met grote stappen de concurrentie op weg naar beneden ingehaald.

Er was ooit eens een tijd (zo'n 20 jaar geleden) dat het best leuk was met de blauwe zwaan. Maar ja, toen kwamen de low cost carriers. En wat heeft KLM gedaan? Zitten slapen, en dan - toen ze wakker werden - twee enorme blunders:

1) Fusie met Air France

2) Dat doen wat iedereen doet

Iedereen en zijn schoonmoeder weet dat je met een noodlijdend Frans staatsbedrijf het equivalent van een HIV spuit laat inbrengen. Toch hebben ze het gedaan. En nu mopperen, dat de Fransen het voor het zeggen hebben.

En toen ze begonnen om dezelfde fouten als de rest te maken was het over en uit. De paar cent voor de krant of een fatsoenlijk broodje heeft niet daar naar toe geleid, dat mensen denken "Oh laat ik met KLM vliegen - dit is zo'n sympathieke airline".

Toen Freddie Laker met zijn prijsvechters begon zeiden ze tegen hem: Don't beat them on the price, beat them on the service.

Maar KLM heeft tegenwoordig en een slechte prijs en een slechte service.