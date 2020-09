Alle homohaters die om wat voor reden dan ook (islam, Marokkaanse geldingsdrang, kleine pik, enz.) een hekel hebben aan homo's, ze hebben met knikkende knieën staan applaudisseren voor de deur van het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost en plechtig beloofd dat ze vanaf nu nooit meer homo's zullen beschimpen omdat hun geloofje of cultuur de LHBTI-gemeenschap toevallig bestempelt als dragers van een 'besmettelijke ziekte'. Stadsdeel Oost gaan namelijk de REGENBOOGVLAG HIJSEN. Tegen zoveel allesverwoestende symboliek is geen homohater opgewassen. Alle bontkraagjes die homoseksualiteit verafschuwen zijn per direct vermorzeld tot gruis. Harder optreden tegen homohaat, dat hád natuurlijk ook gekund, maar alternatief 'de regenboogvlag hijsen' is een houten staak in de vorm van een herendildo, precies door het laffe hart van de homohaters. Een bol knoflook aan de poort van het gaycafé. Homo's mogen uit angst voor loslopende betonscharen dan niet meer hand in hand durven te lopen in de Dapperstraat, maar de regenboogvlag brengt alle tolerantie terug in het stadsdeel dat ooit onderdeel was van de stad die ooit onderdeel was van Nederland.

De betovering van de regenboogvlag werkt namelijk ook met terugwerkende kracht!! Deze ventjes bijvoorbeeld. Homohater Ilyas werd in Het Parool nog net niet uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar, eigenlijk was Ilyas toch vooral slachtoffer, maar door die regenboogvlag werd de hele gebeurtenis achterstevoren ongedaan gemaakt. De tuf als een soort stofzuiger zo, GLOEP, weer terug de mond in. De uitroep 'You are cancer homos' werd in omgekeerde volgorde weer op Ilyas' stembanden gestanst: "Somoh recnac era uoy!" en dat allemaal dankzij de magische werking van de regenboogvlag van het stadsdeel Oost. En dan deze aanslag op de vrijheid: door de regenboogvlag heeft het hele incident zich nog een keer afgespeeld, maar dan in omgekeerde volgorde. Of deze tieners, die zichzelf na het hijsen van de regenboogvlag hebben geverzelfmoord met een stuk glas. Bedankt, stadsdeel Oost, bedankt voor het hijsen van de regenboogvlag. Hoofdstedelijk anti-homogeweld van benepen Marokkaanse degradatiekandidaten is nu definitief verleden tijd.

GSTV, twee jaar geleden op de Dappermarkt: