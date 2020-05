Als je zegt "Dit volk hoort hier niet thuis", reageert links vaak met "bruinhemd", "weet je nog toen met die treinen" en gillen ze "Racist!!!". Wat op zich ook weer racistisch en opmerkelijk is. Opmerkelijk omdat links kennelijk de mening heeft dat homorechten-activisme ondergeschikt is aan het beeld dat islamisten hierover hebben in combinatie met tegen homo's gericht geweld ("Oh, u gelooft in Islam? Nee, dan begrijpen we het. Hey, homo's die aangiften gaan we seponeren want u heeft zelf het geweld UITGELOKT, en expres met elkaar gezoend alleen maar omdat uw slachtoffer!! toevallig islamiet is, vieze racisten"). En racistisch omdat zulk een reactie van dreigend links altijd gerelateerd is aan afkomst en huidskleur. Ze reageren als hiervoor beschreven a alleen maar als het gaat om een blanke NLse homo. Als de homo dat niet is, maar bijv een Marokkaanse homo of Surinaams of of of maar alles behalve autochtoon en blank ... dan weten ze ineens niet hoe ze moeten reageren. Maar het resultaat is altijd hetzelfde: zelden word er iets met zulke aangiften gedaan, nooit word de overlastgevende groep aangesproken op hun racisme (imams ontkennen het tov de media, en staan in de moskee vervolgens gewoon homohaat te verkondigen ... en dan weet u nu gelijk ook waarom preken van imams zelden in het NLs zijn).



We moeten af van de slachtofferrol.





Als "we" de islamitische gemeenschap aanspreken op de daarin aanwezige homohaat, en zeggen dat zulke uitwassen niet in ons land thuis horen en eruit moeten, dan discrimineren we niet op geloof. En zijn we geen Racist.

Dan zijn we homo-activist.





Ik kom liever op voor de rechten van homo's dan voor aanhangers van een geloof dat zich kenmerkt door rechtsongelijkheid en discriminatie van iedereen die niet in hetzelfde gelooft.



Dit soort mensen moet gestraft. Ze komen er nu mee weg. Vanwege hun afkomst, achtergrond en geloof. Dat mag NOOIT een excuus voor homohaat zijn!



P.s. Femke Halsema (en ook birdie Abou uit mijn stad) zijn homohaters.

Zij zijn het heeft van de driehoek. De korpschef zijn baas is de burgemeester. Dus wie heeft er medeschuld aan dat deze lui met homohaat wegkomen ...? ....... precies.