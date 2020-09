Jerry Afriyie, de ivoren kroondrager van het “antiracistisch” activisme, is in de pen geklommen om het in Het Parool op te nemen voor zijn “broeder” Akwasi. Niet diens naar geweld lonkende uitspraken zijn het probleem, nee: Nederland is een racistisch land dat ”geen lichtpunt” biedt aan zwarte mensen. In het zoveelste gefrustreerde eenrichtingsverwijt zoekt de Ghanese koning van de KOZP-stam het randje van de polemiek op: "Als ik Zwarte Piet tegenkom, sla ik hem knock-out. Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC."

Nou, met het risico dat we in het AMC eindigen: we zijn je eeuwige gejank onderhand wel een keertje beu, Jerry. Je spreekt als iemand met het permanente privilege van toegang tot platforms die de meeste mensen niet hebben, zoals nu weer de opiniepagina’s van Parool (waar wij hier ook weer aandacht aan geven). Je hebt alle systeemmedia achter je. Politici staan de hele dag pal voor je rechten in de strijd tegen racisme (hoe klein, vermeend of anekdotisch ook). Jesse Klaver stond in de Tweede Kamer je met geweld dreigende broeder Akwasi nog openlijk te verdedigen tijdens de Algemene Beschouwingen woensdag, tot grote woede van Wilders, leider van de grootste oppositiepartij die al zes jaar lang vervolgd wordt voor verméénd racisme jegens Marokkanen. Hoezo ‘racistisch land’? Bloody hell, man: asielzoekers zónder status die niet snel genoeg geholpen worden in dit land, krijgen 65 miljoen per jaar aan ‘wachtgeld’. Hoezo ’racistisch land’?

De Publieke Omroep gaat ondertussen Sinterklaas in geheime stilte het land in smokkelen, omdat de gemoederen rond het geliefde KINDERFEEST zó hoog zijn opgelopen dat iedereen zijn shit verliest in november - niet in de laatste plaats vanwege de dreigende uitspraken van Akwasi. En nu het toch over de Goedheiligman gaat: op jullie vrij recente groepsreis richting Friesland zaten de kladblokjes van Vrij Nederland en NRC in jullie bussen, en stonden ze in woord en geschrift aan jullie kant - evenals zo’n beetje ALLE andere media, cultuurkliek, artiesten en BN‘ers. De blokkeerfriezen werden grootschalig vervolgd, er werd DNA bij ze afgenomen en er werd een voorbeeld van ze gemaakt - ‘dit land is tégen racisme’, ook al had hun daad met racisme helemaal niets te maken. Je eigen broeder Akwasi wordt ondanks strafbaar geachte opruiing níet vervolgd, en blijft een graag geziene en veelgeprezen gast in media en cultuur.

Rasgeobsedeerde ontregelaars

Diverse met ras geobsedeerde activisten, zoals jij, Clarice Gargard, Gloria Wekker, Sylvana Simons en Akwasi, zitten continu aan alle talkshowtafels, vervullen posities bij de NPO (tafelheren en -dames) en worden gelauwerd met prijzen, zoals dit lijstje mensen van kleur, die toch niet van onbesproken gedrag genoemd kunnen worden, deze week bij Funx - een zender die overigens de randstedelijke (en dus per definitie cultureel diverse) jongeren tot doelgroep heeft en daarmee “inclusief” is, zoals dat zo lelijk heet tegenwoordig.

Vanuit cultuur en bestuur komt de subsidie met scheepsladingen tegelijk jullie kant op (om er zomaar eentje te noemen: Mitchell Esajas, óók zo’n obsessieve rassenruier, kreeg voor de komende vier jaar 800.000 euro subsidie toegekend van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten). Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waar OvJ Jacobien Vreekamp door in opspraak kwam, behandelt een handjevol “racistische” uitingen (lees: anekdotische klaagmails) voor bijna 7 ton per jaar, en werkte de afgelopen twee jaar nauwgezet samen met KOZP om 25 domme Facebookers voor de rechter te krijgen in een zaak die door MDRA-bestuurslid Jacobien Vreekamp als OvJ geleid had moeten worden. Dat riekt eerder naar rechtstatelijke voortrekkerij, dan naar institutionele achterstelling en ja: daar zijn Nederlandse burgers terecht heel verontwaardigd over.

Want het is niet alsof een roomblank kraambed in Duindorp, Velsen-Noord of de Roosendaalse Westrand van Jesse Klaver zo’n enorme garantie op geld, macht en geluk bieden. Alsof je vanuit de kleine conservatieve dorpjes als Melissant, Oude Pekela of Swalmen zomaar de gouden bergen van het leven bedwingt, ondanks die belofte die in Dit Land voor *iedereen* in de geboortepapieren besloten ligt.

Lachen om lomperiken, dwepen met dictatorsdochters

Of andersom: alsof het Mediapark Limburgers niet denigreert door ze standaard te ondertitelen, simpele mensen en hun grieven niet weglacht door ze als domme Gerda’s en lompe wilden (niet eens nobel!) af te schilderen, of als kleingeestige provincialen te portretteren. Heb je Man Bijt Hond ooit gezien? Om het even welke Nederlandse televisie-“satire”? Dat besmuikte lachje gehoord van DWDD-tafels - waar ook jij en Akwasi vaak genoeg aan aangezeten hebben - als er weer eens om de onhandigheid van een lomperik gelachen kon worden in een flauw filmpje? En hoor je die mensen vervolgens janken? Nee - want die hebben geen platform, of gewoon een wat dikkere huid.

Ze zullen hooguit wat stoms roepen op Facebook. Waar ze dan weer politie voor aan de deur krijgen, of voor worden vervolgd door mensen als Clarice ‘Dictatorsdochter’ Gargard, terwijl jij in het Parool in de pen mag klimmen om de geweldsdreigementen, digitaal en fysiek, van je ”broeder” Akwasi te verdedigen. Nederland is dan ook helemaal geen racistisch land. Nederland juicht voor Rijkaard, Gullit en Ziyech, bidt voor de familie en het herstel van Abdelhak Nouri en omarmt Nationale Vergaderzaalmoeder Khadija Arib. We hielden van Gerda Havertong, Sandra Reemer en Donald Jones, maken Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch burgemeesters van grote steden en er is geen krant of zender waar mensen van kleur van sport tot opinie de katernen niet helpen vullen. Van sportgod Churandy Martina tot die heerlijke prins Berthony, wordt van winst, werklust en aanstekelijk optimisme genoten.

Eenoudergezinnen, jeugdbendes en grote velgen

Maar nog steeds durf je te spreken van “witte suprematie” omdat de meest onredelijke eis (de afschaffing van Zwarte Piet) niet onmiddellijk ingewilligd wordt. Nog steeds durf je te spreken over “achterstelling van de zwarte gemeenschap”, en hoe dat de schuld van autochtoon Nederland zou zijn. Geen woord over eenoudergezinnen zonder vader. Over jeugdbendes en criminaliteit. Over de status van goud en grote velgen boven een serieus gezinsleven en de uitgestelde beloning van hard werken op een lang carrièrepad. Nee: de ”witte man”, die heeft het allemaal gedaan. Sterker nog: de witte mannen die zwarte sociale problematiek en misdaadcijfers benoemen, lopen een bovengemiddeld risico om als “racist” gebrandmerkt te worden.

Respect eisen echoot bij de meeste Nederlanders in de oren als het geluid van een stampvoetende kleuter. Respect verdíen je. Niet met het aankondigen van geweld, en nog minder met het achteraf goedpraten daarvan. Je bent een stampvoetende kleuter, Airfryer, die mensen van kleur zelf tot groep reduceert en vervolgens te schande maakt door ze collectief neer te zetten als permanent gekrenkte, weerloze wezens die aan de grillen en willen van de “witte man” zijn onderworpen.

Jouw probleem, Jerry Affriyie, is niet je huidskleur. Het probleem is dat je huidje nog dunner is dan het papier van de kranten die je steeds maar weer op een voetstuk proberen te zetten, en je daarmee een vals gevoel van morele superioriteit geven. Een gevoel dat steevast eindigt in een verongelijkte afgang, omdat de inwoners van dit land, dat ons land is en dat letterlijk een van de minst racistische landen ter wereld is, weinig geduld en genegenheid kennen met door ras en huidskleur geobsedeerde narcisten zoals jij, die kritiek op hun klaagzang meteen als “witte suprematie” proberen te framen (en die vuige beschuldiging óók nog gewoon ongehinderd mogen uiten in een voormalige verzetskrant). Ons slavernijverleden? Gast, ga eerst eens een Ghanees geschiedenisboek over je eigen voorouders schrijven.

In dit land belonen we inzet, respecteren we inspanning en applaudisseren we vooral niet voor de verongelijkte agressie van de permanent verontwaardigden. En jij, arme sukkelaar, hebt niet eens door dat je door een heel klein elitair kliekje van politiek, cultuur en media als geprivatiseerde en gesubsidieerde aflaat wordt misbruikt. Je bent tot slaaf gemaakt van je eigen obsessie. We zijn niet boos, we hebben zelfs een beetje medelijden met je.

Peace.

Naschrift met handophouding

"Witte suprematie", is wat Airfryer ons verwijt. En hierboven vegen we daar onze grote witte behind mee af. We laten het ons niet zomaar aanpraten. Sterker nog: we durven de bewering wel aan dat een blanke een "racist" noemen omdat ie het niet met je eens is, letterlijk erger is dan een zwarte met Zwarte Piet vergelijken.