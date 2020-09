BREEK. Nieuws van Nationale Importantie. Eerst het goede nieuws; de Sinterklaasintocht van 2020 gaat DOORRRR. Dan het begrijpelijke nieuws: intocht is ZONDER PUBLIEK, en vervolgens een RARE NIEUWS. Aankomst Sinterklaas en al dan niet Zwarte Piet is op een geheime lokatie, want we weten niet zeker of Akwasi zijn woord wel niet houdt. Later meer. (BRON: Perbericht NTR)

Update: De Landelijke Geheime intocht van Stiekeme Sinterklaas is op zaterdag 14 november om 12.00 uur misschien te zien op NPOZapp en NPO3.

Ook net: Wilders en Klaver woordkunsten over Akwasi