Net zoals Duitsland in de jaren '30 worstelt de Palestijnse gemeenschap met het bestaansrecht van de Joden. Of zoiets. Nou ja. Bedenkt u zelf maar een betere vergelijking dan dit staaltje poëzie van onze Activist des Vaderlands, die na het outkicken van Zwarte Piet zich nu bekommert om de alfabetsoepers die het niet makkelijk hebben in Ghana, maar ook niet in Nederland. Want Lentekriebels. Tip voor de IND als een Ghanese homo hier asiel komt aanvragen: wel even waarschuwen voor heisa om de Week van de Lentekriebels, die mogelijk als kwetsend kan worden ervaren.