Afgelopen vrijdag werd de zaak tegen KOZP-activist Akwasi geseponeerd. Hij lag onder het vergrootglas van het Openbaar Ministerie omdat hij op 1 juni tijdens de befaamde BLM-demo op de Dam aangekondigd had dat "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht." Het OM beschouwt deze uitspraken als "opruiend" en daarmee "strafbaar", maar liet Akwasi wegkomen met het terugnemen van zijn woorden in een verklaring die 20 keer 'ik' maar geen enkele 'sorry' bevat, en die tien minuten eerder naar buiten kwam dan het persbericht van het Openbaar Ministerie.

Vervolgens bleek dat de OvJ die zijn zaak behandeld had, Jacobien Vreekamp, tot deze zomer samen met Mitchell Esajas (ook KOZP) enkele jaren in hetzelfde bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft gezeten. Zij is, aldus het OM, gespecialiseerd in antiracismezaken, en zou in die hoedanigheid afgelopen maandag ook de zaak voeren van het Openbaar Ministerie versus 25 Facebookgebruikers die zich boos, beledigend, opruiend en/of racistisch hebben uitgelaten onder een livestream van NRC-columniste (én KOZP-activiste) Clarice Gargard.

Zaak-Akwasi was geen 'antiracismezaak'

Het OM haalde de OvJ zondagavond van de zaak, nadat De T. de hele zondag om een reactie had gevraagd. Want dit is de crux: het onderzoek naar Akwasi was geen "antiracismezaak", maar een onderzoek naar een aankondiging van geweld door een zwarte man, die zich toevallig ook profileert als "antiracisme"-activist. Vreekamp had die zaak dus eigenlijk niet moeten doen, zeker niet gezien haar nauwe banden met antiracismeclubs als MDRA en KOZP. Het heeft haar positie als OvJ in de Gargard-zaak logischerwijs ernstig verzwakt: hoe kunnen 25 Facebookhooligans ooit veroordeeld worden als dezelfde OvJ een fysiek geweldsdreigement ten overstaan van meer dan 10.000 mensen "opruiend" en daarmee "strafbaar" acht, maar wél seponeert aan de hand van een slecht geschreven sorry-briefje?

Uiteraard staat woke-links, activistisch links, extreemlinks en MSM-links nu al dagenlang te steigeren, want die willen niets liever dan in een (symbolische) groepsvervolging van een stel domme Facebookers trachten aan te tonen hoe racistisch dit land is. Zij zijn, zoals wijlen Zentgraaff het weer perfect duidde, de Romeinen, versus de Galliërs, die denken dat ze zelf Asterix zijn:

Gargard, dochter van een dictatorsvriendje

De zaak van Gargard was twee jaar in voorbereiding. met hulp en medewerking van het MDRA, dat volgens de eigen jaarverslagen (hier 2019) nauwgezet samenwerkt met KOZP. Een meldpunt dat actief participeert in protestmarsen waarin vrouwelijke raadsleden voor "fascist" worden uitgemaakt. Het MDRA, dus, waar Jacobien Vreekamp tot deze zomer een bestuursfunctie vervulde. Diezelfde Vreekamp die KOZP-activist Akwasi met een sepot liet ontsnappen, en nu de groepszaak tegen 25 Facebooklutsers moest leiden. Eén avond voor aanvang werd Vreekamp vervangen door Paul Velleman (ook geen onbekende van opgelegd "diversiteitsbeleid", overigens), hetgeen Gargards advocaat, Sidney Smeets, welhaast tot waanzin dreef - zelfs op Radio 1 moesten ze op de rem trappen. Gargard zelf droeg in de rechtbank een verklaring voor, die integraal terug te lezen is op haar eigen online activistenmagazine Lilith Mag (dat op haar beurt weer door de twijfelachtig-linkse Amsterdamse Stichting Democratie en Media wordt gesubsidieerd - dossier daarover bij Carel Brendel).

In haar verklaring schrijft Gargard met zilte krokodillentranen:

"Ergens heb ik medelijden met degenen die zoveel haat in hun hart dragen dat ze zich genoodzaakt voelen de meest verderfelijke opmerkingen naar een medemens te maken. Het is ook dieptriest als de dingen die je zo trots maken op je eigen cultuur, de dingen zijn waar een ander - die misschien wel een vriend, buur of collega kan zijn - onder lijdt. Sommigen stuurden de beledigingen en bedreigingen om hun kinderen te beschermen, stelden ze vergoelijkend. Maar bedenken niet dat ik - en anderen zoals ik - ook iemands kinds zijn.

Mijn ouders komen uit Liberia. Zij hebben oorlog doorstaan, zijn hun land ontvlucht en hebben bijna alles verloren om de levens van hun kinderen te kunnen waarborgen. Ik zou hen niet eren als ik het toe zou staan dat anderen dat leven als minderwaardig behandelen."

En dat is waar hier de roze alarmlampen weer van gaan knipperen. Haar ouders hebben de oorlog doorstaan, en zijn hun land ontvlucht? Maakte deze Gargard zelf niet recent een documentaire over haar varder, die "de rechterhand is geweest van de Liberiaanse dictator Charles Taylor (1997-2003), die door het Hooggerechtshof in Den Haag in 2012 schuldig werd bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid"? We hebben die docu niet gezien, maar áls die ouders al moesten vluchten, was het nádat dictator Taylor in 2003 zijn regime-zetel opgaf. Papa Gargard was de Telecombaas die Das Leben der Liberianen afluisterde in opdracht van een genocidale maniak. Dat deed ie echt niet om te horen wie er won met Mens Erger Je Niet tijdens spelletjesavonden in andermans gezin...

Maar dat is buiten NRC gerekend...

Laat dit alles NRC, de wijlen kwaliteitscourant van dito Heldring waar Gargard columniste is, er niet van weerhouden om oorzaak en gevolg in het hoofdredactioneel commentaar volledig om te keren: het is allemaal de schuld van een "twitterstorm", gevuld met "een ongefundeerde stroom kwaadwillige suggesties en misinformatie", en het Openbaar Ministerie toont zich "opportunistisch" door met deze vermeende storm mee te waaien.

De werkelijkheid is dat het OM de verkeerde OvJ op een zaak zette, die ze op een verkeerde manier hebben afgehandeld (wel strafbaar, geen vervolging - hoe dan?), waarover terechte verontwaardiging, onbegrip en achterdocht ontstond (en niet alleen op sociale media, ook in reguliere media) en waarmee activistisch links zich lelijk in de kaarten van hun veroveringsgebied liet kijken.

In één ding heeft de Nurk wel gelijk: deze hele situatie staat inderdaad "symbool voor de volledig uit de hand gelopen polarisatie op het thema racisme en discriminatie." Alleen heeft de afzender in dezen dus nog steeds niet door dat ze zelf de Galliërs niet zijn, maar de Romeinen.

Laat je niet gaslighten.

En die Neo Romeinse Calimero's kunnen ab-so-luut niet tegen hun verlies.

