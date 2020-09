Zoals Fele elders al aangeeft hebben we een Landelijk Expertise Centrum Discriminatie. De bedreigingen van achwausie hebben niets met discriminatie van doen, eerder met terrorisme. Het LECD is hoe dan ook een obscuur clubje met wat wereldvreemde ideeën. Als we ergens moeten beginnen met de nevenfuncties van overheidmisdragers, dan hier wel.

Het OM heeft een kader en een paar spelregels opgesteld om burgers te kunnen pesten. Waarschijnlijk snappen ze het zelf anders ook niet meer.

Hier staan een paar fraaie citaten in die heel duidelijk maken dat het OM strijdig met hun eigen richtlijn handelt. Het is de moeite van een nadere beschouwing in een eigen topic waard, maar dat voert nu even te ver.

Met name 3.2 Wegingsfactoren is de moeite waard. Voor de moeizame scrollers even een CTRL-C/V:

"In alle gevallen spelen onderstaande factoren een rol bij de weging of vervolging bij strafbare en bewijsbare feiten opportuun is. Daarnaast zijn de wegingsfactoren van belang indien een selectie gemaakt moet worden in verband met het grote aantal strafbare uitingen waarvan aangifte is gedaan of bij uitingen die, bijvoorbeeld, onderdeel zijn van een groter geheel zoals een discussie of een website over een bepaald onderwerp (denk hierbij aan uitingen op internet en sociale media).

Waar een strafbaar en bewijsbaar discriminatiefeit of codis-feit een grote maatschappelijke impact heeft (gehad) neemt de opportuniteit tot vervolging toe. Deze impact maakt immers dat de inbreuk op het beschermde belang groter is, of dat daarvoor meer gevaar te verwachten is."

Dan volgt er een kleine opsomming en dan gaat het verder.

"3.3 Afdoening

Indien sprake is van een bewijsbaar en strafbaar discriminatiefeit of codis-feit en opportuniteit tot vervolging aanwezig wordt geacht, dient te worden overwogen of dagvaarding, meer in het bijzonder a) een voor eenieder toegankelijke behandeling van de zaak ter zitting, en b) een uitspraak van een rechter, bijdraagt aan de in deze aanwijzing gestelde doelen. Daarnaast dient overwogen te worden of er een belang is om het publiek te informeren over de afdoening. Wanneer dit belang een minder grote rol speelt kan worden afgezien van een dagvaarding en in plaats daarvan een strafbeschikking worden opgelegd. Wanneer de officier van justitie besluit om niet (verder) te vervolgen, oftewel te seponeren, dan wel onder voorwaarden te seponeren, worden aangevers en slachtoffers door de officier van justitie (schriftelijk) gemotiveerd op de hoogte gebracht van de beslissing.

In alle gevallen dat bij een bewijsbaar en strafbaar discriminatiefeit wordt overwogen om niet te vervolgen, dient de officier van justitie zijn voorgenomen beslissing (tijdig en beargumenteerd) ter toetsing voor te leggen aan het LECD.

Alle discriminatiezaken dienen voortvarend te worden afgedaan."

Daarmee zijn we weer aan het begin. Wie zit er in het LECD en wie heeft daar besloten dat het wel best is zo? Het OM schaart dit onder discriminatie, maar in de duidelijke oproep tot geweld en de doodsbedreigingen valt weliswaar discriminatie te ontdekken (dat is altijd wel te vinden namelijk), al is dat hooguit secundair. Op basis van de eigen richtlijn is er geen enkele reden tot een voorwaardelijk sepot. Als reden voor een voorwaardelijk sepot staat er in de richtlijn dat er toenadering moet zijn tussen de beide partijen. Achwausie is geschrokken van het feit dat er reactie's komen, van toenadering is geen sprake. Hoe dan ook moet hij vervolgd worden.