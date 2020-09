"65 miljoen eurootjes in een jaar, vijf-en-zes-tig miljoen eurootjes, dat is 1,25 miljoen euro PER WEEK, verdwijnt in de zakken van asielzoekers die dwangsommen ontvangen omdat de IND niet tijdig besluit over een asielaanvraag."

Dat is ook te gek voor woorden. Maar, correct me if I'm wrong, ik dacht dat dat onzalige systeem begin dit jaar was afgeschaft. Of is het alleen gebleven bij plannen om het af te schaffen?

Het idee van een 'dwangsom' als de overheid in gebreke blijft of zijn deadlines niet haalt, vind ik op zich wel te verdedigen; als ik mijn aanslag voor de inkomstenbelasting niet op tijd betaal, krijg ik ook een boete. Maar in het geval van de asieleisers is het systeem onrechtvaardig, omdat we hier te maken hebben met een 'open-ended' fenomeen. Er staat geen maximum op het aantal asielzoekers dat hier binnenkomt: de ene week zijn het er 400, de volgende week 700. Wat Nederland nu al decennialang doet - en daarom is dat hele asielcircus ook al decennialang failliet - is gedwee en willoos afwachten hoeveel asielzoekers zich melden, en daarna opvangcapaciteit vergroten of inkrimpen, personeel bij de IND ontslaan of aannemen; het kan vriezen en het kan dooien, het kan regenen en het kan stortregenen.

En ja, dan kunnen er achterstanden ontstaan. Is dat erg? Welnee, die klaplopers hebben uitstekend onderdak en gratis te vreten, dus die moeten niet zeuren. Ze verkeren zogenaamd in martelende onzekerheid over hun lot. Maar de enige zekerheid die ze accepteren is toekenning van een verblijfsvergunning. Als ze afgewezen worden - want niet in levensgevaar in 'eige' land, of economische gelukszoeker - is er ook een einde aan de onzekerheid gekomen, maar daar neemt er geen één genoegen mee, en begint weer opnieuw een procedure. Dáár zou eindelijk eens iets aan gedaan moeten worden: dat eindeloze procederen op kosten van de belastingbetaler.