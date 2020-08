Het verkeer op de rotonde vlak voor de Haagse Schouwbrug in Leiden bijvoorbeeld. En dat komt door Berthony Jomba. Had een eigen cateringbedrijf, maar dat bezweek onder de Chinese zomer. En ja, dan kun je bij de pakken neerzitten natuurlijk. Maar Berthony werd verkeersregelaar, danst de toekomst tegemoet, en neemt zoveel mogelijk passanten met hem mee. "Ik zie hem elke dag, hij geeft echt weer even een glimlach op je gezicht. Want de verkeersellende is groot in Leiden", aldus een voorbijganger. "Is toch geweldig zo'n vent, en een top-collega", aldus een top-collega. Nou, die geloven we op hun woord. De werkzaamheden duren er tot begin september, dus tot die tijd kun je daar een serotonine ophalen. Hou je taai daar in de hitte makker!