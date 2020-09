Bah!

Let op! Defensie, De zogenaamde grote mensen wereld waar ook, gek scherend ,altijd Sinterklaas werd gevierd.

Die ijzervretende bikkels die " Slam your teeth up your arse and cook them for dinner" flikkeren nu ook al over dit SJW drempeltje met hun combat boots.

Wat een kneuterig zooitje was/is dit geworden veroorzaakt door onze bloedeigen overheid zelf.

Defensie beleid , geschiedenis herhaald zichzelf, en ik zie hele duidelijke paralellen met hetgeen er voor WOII plaats vond.

Naast de Bamischijf is de "blauwehap" nu onder vuur.

Het sluipt er allemaal langzaam in, tot op een gegeven moment iemand aan uw broodwinning gaat zitten en uw wel verdiende gehaktbal van uw bordje pikt, want dat is niet goed en het moet allemaal anders.

Ook in deze bedrijf sector zijn personen met kilo"s boter op hun hoofd en de mouwen vol met strepen in plaats van ze opgestroopt te hebben en te staan waarvoor ze bedoeld zijn.

Rest mij de vraag: Aan welke kant van de waarheid staat onze Defensie?

Wake up, and smell the coffee!