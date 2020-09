Toch raar. Bij Spraakmakers op 1 geven in het Mediaforum dagelijks journalisten hun mening over onderwerpen die in het nieuws zijn. Zo ook vanochtend. Jim Jansen (een zich wetenschapsjournalist noemende marketeer met verstand van wetenschap noch journalistiek), Charlotte Nijs (politiek verslaggever Hart van Nederland die beroemd werd omdat ze tegen een deur liep) en Paul Römer (anti-journalist die juicht bij geweld tegen de pers, baasje van het succesvolle programma Dit Vindt Nederland) spraken zich uit over journalist Fidan Ekiz, die haar mening gaf over een onderwerp dat in het nieuws was. En het zal u verbazen maar Jim Jansen, Charlotte Nijs en Paul Römer vonden het allemaal verschrikkelijk dat Fidan Ekiz zomaar voor haar 'extreme mening' over het proces-Wilders durfde te geven.

En wat is een 'extreme mening' volgens de moraalmeesters van het Mediapark? Dat je het één grote aanfluiting vindt dat de meest bedreigde politicus van Nederland wordt vervolgd door een Openbaar Ministerie dat valt onder diens politieke tegenstanders en voortdurend met het ministerie daarover overlegt? Dat je het één grote aanfluiting vindt dat het ministerie van 'Justitie' en 'Veiligheid' jarenlang cruciale stukken over die overleggen heeft achtergehouden? Dat je het één grote aanfluiting vindt dat de rechter alle aanwijzingen van verdergaande bemoeienis wegwuift omdat het OM zegt dat het echt echt echt echt wel te vertrouwen is? Dat je het één grote aanfluiting vindt dat de leider van de grootste oppositiepartij van Nederland wordt veroordeeld vanwege iets dat hij in het publieke debat heeft gezegd? Dat je je als journalist kritisch opstelt ten opzichte van de macht? Dat je daarbij de woorden 'het is ook een beetje corruptie' in de mond durft te nemen?

Als dat al extreem is, dan willen wij niet weten waar in Hilversum het midden ligt. Ergens bij 'De Gevaarlijkste Wegen' of zo. Gatverdamme.

PAS OP! Extreme mening!