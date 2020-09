John de Mol begrijpt helemaal niets van nieuws, opinie en actualiteiten. Dat bleek al toen hij misschien wel de brakste nieuwsorganisatie van Nederland (ANP, gelukkig hebben we de foto's nog) kocht en dat blijkt nu bij de lancering van het programma 'Dit vindt Nederland', een programma over wat Nederland vindt. Nou. Het is wel duidelijk wat Nederland vindt. Gemiddeld 125.000 kijkers. Extra pijnlijk: dankzij de nieuwe kijkcijfercijfers kunnen we zien dat maar liefst 462.000 mensen het programma heus wel wisten te vinden (vinden wij leuk, red.), maar vervolgens harder wegrenden dan een deelnemer aan Lang Leve de Liefde die erachter komt dat haar date een veroordeelde zedendelinquent is. Kennelijk zit de televisiekijker helemaal niet te wachten op een paar slecht geïnformeerde schreeuwlelijken die de hele dag over van alles en nog wat een mening hebben. Maar wat vindt u eigenlijk? Stellingen na de break!

"Leraren moeten niet zo janken en blij zijn dat ze überhaupt een baan hebben"

"Wel"

"Niet"

"If you can't handle the speed, get out of the e-bike"