Kun jij ook on-topic blijven, of niet?

Goed - ik zal je tegemoet komen in het moeras van je mentale gymnastiek.



Mensen wijzen hier niet zozeer terecht, mensen hebben een mening over wat iemand gedaan heeft. Dat is: op een journalist afstappen en hem in zijn gezicht slaan terwijl de camera live uitzend, om vervolgens ook de cameraman aan te vallen.



Dat dit breed uitgemeten wordt komt omdat het zo blatant dom en agressief is en tevens onverdedigbaar en onverbloemd op beeld vastgelegd. Dat de F-side vervolgens een open brief opstelt die het verdedigd is nogal 'wrijven in de vlek' en daarmee wordt het alleen maar erger. Daar heeft de mening van het publiek niet echt iets mee te maken.



Die hoolie kan doen wat hij wil natuurlijk - iemand slaan - en daar mogen wij wat van vinden. Wat gewone mensen ervan vinden is overigens inderdaad niet zó interessant - maar de wet denkt er ook zo over. Met alles op beeld denk ik niet dat er veel te verdedigen valt tegenover een rechter van welk kaliber dan ook.



Jij mag het natuurlijk proberen te verdedigen, en zelfs iedereen met een mening terechtwijzen, net als dat die pauper waarschijnlijk zelf zal doen en mogelijk ook een advocaat.



Nu staan we dus op deze impasse van mensen met een mening, waar jij weer een mening over hebt.



Misschien zie je nu de vicieuze cirkel die de kortsluiting in je hersenpan je laat bewandelen.