Niet alleen bevonden de relschoppers zich op prive terrein ; ze bedreigden ook inwoners en dreigde het huis te plunderen en de hond te doden.

========

Uit de mediacourant:

ajah Lourens vindt de ophef over het zwartepietgrapje van Johan Derksen zwaar overdreven. Rapper Akwasi ging veel, maar dan ook véél verder met zijn geweldsoproep aan Zwarte Piet. Dat zegt ze in gesprek met de Story. Het is raar dat er over Johan zo veel ophef is ontstaan en over Akwasi minder, vindt Fajah. “Johan heeft het denk ik niet zo kwaad bedoeld. Akwasi daarentegen heeft bewust tot haat en agressie opgeroepen. Hij heeft er de tijd voor gehad en hij heeft zich voorbereid.“

Zelf heeft Fajah ook last van racisme gehad. “Ik werd vroeger vaak gediscrimineerd, maar voornamelijk door donkere meisjes. Zij noemden mij ‘nepnegerin’ omdat ik geen Antilliaans sprak, wilden mijn haren afknippen en ook werd ik door ze opgewacht omdat ze me in elkaar wilden slaan.”

Ze kan zich goed in beide kampen verplaatsen. “Ik kom uit een blank gezin – ik ben de enige die half-Antilliaans is. Hierdoor voelde ik me een buitenstaander. Ik ken dus heel goed beide kanten.”

“Het is niet zo zwart-wit als het momenteel in de media wordt gesteld. Het mes snijdt altijd aan twee kanten. Ik vind Black Lives Matter eerlijk gezegd gewoon één groot mediaspektakel.”