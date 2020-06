Even voorstellen: letsel-advocaten Mark en Patricia McCloskey in de voortuin van hun pre-revolutionaire landhuis Franse stijl te Portland Place 1 in St. Louis. Een soort monumentaal pand eigenlijk, voor zover je die daar hebt. DE MEDIA illustreert dit voorval als een "White couple" dat hun wapens op openbaar terrein op "peaceful protesters" richt. Ten eerste gebeurde het niet op openbaar terrein, maar op hun privéterrein achter een hek met private street erop. En wat dat vreedzame betreft zegt de heer des huizes: "We were told that we would be killed, our home burned and our dog killed. We were all alone facing an angry mob."

Een menigte van zo'n 500 mensen was onderweg naar het kantoor van burgemeester Lyda Krewson en scandeerde "Resign Lyda, take the cops with you" toen ze hun aandacht op huize McCloskey vestigde. En dit is dus wat er gebeurt als de demonstranten hun zin krijgen en er geen agenten meer zijn. Kortom, ongezien team McCloskey met als enige kritiekpuntje de trigger discipline van Patricia. Die wijsvinger zien we het liefst langs en niet op de trekker.

