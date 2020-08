Geïdentificeerd door 4chan, een beetje het RTL7 van het internet. De 48-jarige Michael Reinoehl (Instagram, strafblad) uit het bovenstaande interview is naar verluidt de schutter die in het onderstaande filmpje een Trump supporter op straat executeerde. Op een van zijn Insta-posts schrijft Reinoehl "I am 100% ANTIFA all the way".

De zus van Reinoehl bevestigt aan Oregon Live dat haar broer een verdachte is. "Reinoehl’s 36-year-old sister said she was awakened just before 8 a.m. Sunday by a threatening phone call from someone who told her that “our whole family was in danger unless we turned him over.” “That’s how I found out,” that her brother was allegedly involved, she told The Oregonian/OregonLive. She called Sandy police to report the threat, she said. Once she looked online and saw screenshots of her brother’s photo, she said she called Portland detectives."

Van zelfverdediging lijkt, in tegenstelling tot de 17-jarige Kyle Rittenhouse, geen sprake. Al heeft het slachtoffer naar verluidt wel pepperspray gebruikt voordat hij gedood werd.

Interessant ook: Joe Biden heeft 'het geweld' eindelijk ook veroordeeld in een Twitter-draadje (na breek) dat eindigt met een beschuldiging aan Trumps adres. "Donald Trump has been president for almost four years. The temperature in the country is higher, tensions run stronger, divisions run deeper. And all of us are less safe because he can’t do the job of the American president."

Zelfs CNN's Don Lemon zegt ineens dat de rellen moeten stoppen, maar dan wel alleen omdat "it's showing up in the polling, it's showing up in focus groups, it is the only thing right now that is sticking." Zie fragmentje na de breek. De Democraten steunen BLM-rellen (impliciet) vanaf dag 1 en komen er nu achter dat er misschien tóch wel een silent majority is die er iets anders over denkt. Oh man zin in Trumps landslide 2020.

De Daad

Schutter Michael Reinoehl

Insta schutter: "I am 100% ANTIFA all the way"

Too little too late Joe, en ook alleen maar om de peilingen

CNN: "stop met rellen want het wordt zichtbaar in de peilingen"

Nog meer CNN-waanzin

Echte slachtoffers

En fuck de NOS ook

"these poisonous spiders with their backs turned on life"