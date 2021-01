"We don't want Biden - we want revenge".

Nou, het is wel duidelijk wat Biden en Harris te wachten staat. De oude man is gekozen omdat hij geen Trump was. In zijn plaats had iedereen kunnen staan, niemand uitgezonderd, behalve Hillary Clinton natuurlijk. Maar nu hij eenmaal verkozen is en Trump president áf is, heeft hij meteen ook al zijn werk gedaan, is zijn nobele taak volbracht en moet hij opdonderen.

"We don't want Biden - we want revenge".

Wraak, maar wraak op wie of wat? Op Trump, op de Trump-aanhangers? Welnee, het project is veel groter dan dat. Het is wraak op de samenleving als geheel, op het patriarchale, kapitalistische, fascistische, witte, onderdrukkende, cisgender systeem, dat niets anders doet dan onderdrukken. Antifa wil wraak op alles wat geen Antifa is, Antifa is het vleesgeworden ressentiment, de wrok en de haat van de verongelijkte.

"We don't want Biden - we want revenge".

Dit is de roep van The Woke. Het systeem moet omvergeworpen worden, en dat kan alleen met een revolutie, desnoods een gewapende revolutie. Wat Biden ook doet, wat Harris ook doet, wat de Democrats ook doen, het zal nooit maar dan ook nooit genoeg zijn. Alles moet kapot, vernietigd, verschroeid. Arme Joe, arme Kamala. Ze zitten klem, volledig klem tussen Wappies en Wokies, ze zullen het nooit goed doen.