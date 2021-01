Publiek nu al de grote winnaar. Een inauguratie met slechts 1000 aanwezigen, zonder zittende president en de locatie afgegrendeld door de National Guard. Daar gaan we voor zitten, want meerdere staten maken zich op voor inauguratiegeweld. "The preparations largely come in response to a warning the FBI issued to local law enforcement on Monday, which cautioned that extremists, conspiracy theorists, and hate groups have called for armed protests in all 50 states. (...) Intelligence officials say they have picked up increasing online chatter about attacks across the country since January 6, Cuccinelli warned. However, the talk has been light on particulars, providing law enforcement with few actionable details. "There's nothing that specific," Cuccinelli explained. "So it becomes a question for law enforcement agencies: How much do you invest in preparing for something unspecific?"

Ja, en dat roept toch de vraag op. Maakt het establishment zichzelf nu gek omdat ze die bestorming van het Capitool zonodig moesten brandmerken als insurrection en coup terwijl het dát in ieder geval niet was? Of is er daadwerkelijk een geloofwaardige dreiging en zijn die landelijke voorzorgsmaatregelen proportioneel? Enfin, better safe than sorry misschien. Maar toch.

In totaal zijn er zo'n 25.000 National Guard-makkers die de inauguratie zelf beschermen. Maar defence officials maken zich nu zelfs zorgen om een aanval van binnenuit diezelfde National Guard, en die worden nu dus alle 25.000 met een bouwlamp in het gezicht gescreend. "In coordination with the Secret Service and the FBI, they're screening all the personnel that are coming in. (...) If there's any indication that any of our soldiers or airmen are expressing things that are extremist views, it's either handed over to law enforcement or dealt with the chain of command immediately. (...) We're continually going through the process, and taking second, third looks at every one of the individuals assigned to this operation." Mooie boel.

Niet meer op de grond in het Capitol maar op bedjes!