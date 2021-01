In het bovenstaande filmpje horen we een noodmelding via speakers rondom het Capitool, en zien we volgens de filmer mensen wegrennen. Capitool-medewerkers ontvingen de volgende nood-SMS: "All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seem cover. USCP". De brandweer spreekt tot nu toe van een buitenbrand waarbij geen gewonden vielen en schrijft "This accounts for smoke that many have seen." Dit topic wordt live aangevuld.



Update: De brand vond naar verluidt plaats (ver) buiten het Capitool-terrein. Mogelijk gaat het om deze brand in een daklozen-tentenkamp onder een viaduct.

Update: We mogen weer doorlopen mensen, niets aan de hand. De US Secret Service meldt: "Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public." Directe video van HET VUUR DAT AMERIKA VERANDERDE, na de breek.

De boosdoener