Politico bracht gisteren het nieuws dat "The Trump administration is weighing requiring all foreign students applying to study in the United States to undergo social media vetting — a significant expansion of previous such efforts (...) The cable doesn’t directly spell out what the future social media vetting would screen for, but it alludes to executive orders that are aimed at keeping out terrorists and battling antisemitism." Eerder al trok het Witte Huis 1700 studievisa in en lopen er momenteel deportatierechtzaken tegen vier (islamitische) buitenlandse studenten. Het decreet is natuurlijk in directe navolging van Trumps vete met Harvard, waarvan hij nu overweegt $3 miljard aan subsidie te herdirigeren naar vakscholen.

Aanvullend zijn alle buitenlandse studievisumaanvragen tijdelijk gepauzeerd, en dus ook de uit Nederland. "Jaarlijks volgen ruim tweeduizend Nederlandse studenten een programma aan een Amerikaanse universiteit. (...) Veel aanvragen lopen momenteel met het oog op het nieuwe studiejaar, na de zomer. Het State Department waarschuwt voor vertragingen in verband met de nieuwe eisen." Mooie boel, waar moeten we dan iets leren, NEDERLAND??