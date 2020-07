Nancy Pelosi noemt ze Trumps stormtroopers. Ze noemt met geen woord over de al 50 dagen durende zogenaamde 'vreedzame' protesten van Antifa. Die beelden omver halen, mensen in elkaar slaan, geweld plegen tegen agenten. Het hebben gemunt op het vernielen van (federale) gebouwen, rechtbanken, politiebureau's.

Typerend natuurlijk dat Democratische burgemeester geen flikker doet om deze zogenaamde 'protesten' tot rust te brengen. Federale gebouwen werden vernield, waardoor de federale overheid wél ging optreden. Die volgen gewoon de wet op en niet naar willekeur zoals de Democraten doen.

Grappigste is nog wel is dat de Democraten, Antifa en BLM nu huilie huilie doen over zogenaamde rechten die geschonden zouden zijn. Terwijl ze ondertussen 'demonstreren' en het hebben over het opheffen van de politie, op anarchie uit zijn, de samenleving willen ondermijnen en vernietigen, communisme willen, (je weetwel, ideologieen die er vooral om bekend staan om hun geweldige rechten, lees; geen) en belangrijke grondleggers van Amerika bespotten/beelden vernietigen.... Talk about hypocrisy!

Dit gaat de komende jaren nog veel meer uit de hand lopen... en binnenkort ook in Nederland. Het gif zal zich steeds meer uitbreiden.

Oja, de 500 jaar oude cathedraal in Nantes is in de fik gestoken. BLM, Antifa, en jihadisten vinden elkaar samen in hun haat tegen de Westerse samenleving, christendom.