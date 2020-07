Spartacus, veldmaarschalk Verslaggeving en voorste linie in de schuttersputjes van de Geallieerde Campagne tegen de Verzengende Campussen, melden voor dienst! Het is 18 juli, 2020 en onze inlichtingendiensten rapporteren een verontrustende ontwikkeling. Aan de “Vrije” Universiteit te Amsterdam is zich een fulminerende factie van vleesgeworden foutmeldingen aan het vormen, die zich in offensieve retoriek tegen het universiteitsbeleid begint te keren: “contactpersonen diversiteit” roepen letterlijk op tot een opstand.

Op het al jaren geleden geïnfiltreerde huisblaadje “Ad Valvas” is een pamflet verschenen waarin wilde en uiterst onredelijk accusaties van wanbeleid op het mededelingenbord van de universiteit worden gekalkt, om te koppelen aan deze oproep tot opstand. Onze verkenners melden uitingen als deze:

“We hebben [aan de medische faculteit] nog steeds colleges waar geen patiënt van kleur of iemand met een hoofddoek in voorkomt. In sommige boeken of studieopdrachten wordt nog gesproken over iemand van het negroïde ras.”

Dat klinkt misschien als een onschuldig verbetervoorstel, maar er gaat veel meer achter schuil. De “contactpersonen diversiteit” beroepen zich op het in Nederland circulerende en ophitsende “Wit Huiswerk”, een digitaal voorportaal van de rassenwetten zoals beschreven in het opruiend racistische handboek “White Fragility” van Robin DiAngelo.

Bol van de buigtaal

De VU bracht vorige maand een “antiracismestatement” uit, dat bol staat van de buigtaal, gelardeerd is met faux-verwijten aan niemand in het bijzonder en daarom iedereen in het algemeen, en dat sterk de indruk wekt dat het universiteitsbestuur bereid is diep door de knieën te gaan teneinde het verwijt van “racisme” te ontlopen. Waar zagen we dat eerder, met desastreuze gevolgen? Juist: aan Evergreen State College.

Te vrezen valt, dat het zaadje van de onredelijke oproerkraaiers dat aan Evergreen State College is geplant, vervolgens wortel schoot aan vele universiteiten in de Verenigde Staten en daar grote, mogelijk onherstelbare schade aan de universitaire structuren van debat, redelijkheid en objectieve waarheidsvinding heeft aangericht, nu in Nederland serieus begint te ontkiemen in een vertakking die gerust verontrustend genoemd mag worden:

De ”contactpersonen diversiteit” grijpen het “antiracismestatement“ van de VU aan om hun onredelijke eisen en absurde ideologie op voort te bouwen: “Het cvb moet een statement geven (dat is dus in wezen al gebeurd - red.), de contactpersonen diversiteit moeten zich roeren (dat doen ze in het alhier beschreven pamflet - red.) en studenten moeten in opstand komen.” Is de volgende stap gebarricadeerde kantines en “racistische” blanke docenten die klem gezet worden?

Uw briefing en missie

Dienstopdracht: Vinger aan de pols, of liever: aan de trekker van het roze toetsenbord. Laat het niet onopgemerkt passeren, dat “contactpersonen diversiteit” een slagveld aanrichten onder shellshocked studenten, op een eens zo gerenommeerde universiteit. “Inclusiviteit” en “diversiteit” zijn lege containerbegrippen, die in dienst worden gesteld van een agenda van onvrijheid, marxisme en raciale segregatie, waarbinnen een soort rassenwetten gelden die middels circulaire vuurpelotons worden gehandhaafd.

Veldmaarschalk, mobiliseer de redelijke meerderheid, beman de schuttersputjes en bewaak de vrijheid van meningsuiting van het opgejaagde individu, of vrees het verlies de wetenschap aan de Woke Waanzin - ook in Dit Land!

Trainingsstof: Het Evergreen Drieluik