: het is een gigantische industrie, met name omdat vliegen ook voor het grote publiek toegankelijk zou moeten zijn. Alleen zie je nu wat er gebeurt als het wegvalt. Het is veel te duur om dit overeind te houden. Vliegen wordt weer voor de elite, er blijven straks nog 20% luchtvaartmaatschappijen over. En al die mensen die 'als toeleverancier' werken. Rot toch op. Er zijn tig bedrijfjes die 100% afhankelijk zijn van Schiphol. Dan ben je geen bedrijfje,d an ben je gewoon werknemer van Schiphol, alleen is je verdienmodel anders. Ga maar wat anders doen, als je blijkbaar zo ondernemend bent. Als het normale volk niet meer kan vliegen omdat het te duur is, begin dan maare een camping in eigen land. Of bakkerijtje opd e camping. Of weet ik wat. Vakantie in eigen land gaat heel groot worden.