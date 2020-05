Sorry... bashen? Je bedoelt dat er iets aan de kaak gesteld wordt wat ook echt niet klopt?

KLM heeft geld genomen voor een dienst die ze niet verlenen en weigeren vervolgens dat geld terug te geven. Dat is juridisch simpel: diefstal.

Ik heb er eentje lopen via cheaptickets. Die duiken stelselmatig weg achter 'wij hebben de luchtvaartmaatschappij al betaald', 'de KLM is heel erg druk, dus u moet maar even geduld betrachten', 'we weten nog niet of u wel in aanmerking komt voor een refund of een voucher' etc. etc. etc.

Ook daar ordinaire diefstal. Corona of geen corona, de wetgeving is duidelijk: als je niet levert waarvoor je betaald bent moet je die betaling onverkort en direct retourneren.

Doe je dat niet, dan ben je strafbaar.

Of het KLM of Wim Lex himself is interesseert me geen reet, niemand staat boven de wet.