Laten we beginnen met het goede nieuws: in lijn met de wensen van onze kersverse vrienden van de Consumentenbond, maakt KLM vouchers voor niet-geleverde vliegdiensten 15% meer waard. Dat is een uitstekende tegemoetkoming aan klanten die hun vlucht geannuleerd zagen, en het verzoek van KLM krijgen om een voucher te accepteren in plaats van hun geld terug te verlangen. Zo krijgt de individuele lening die je aan de zwanenzangers verstrekt, toch nog een beetje rendement. Althans: in theorie, want in de praktijk kan vliegen volgend jaar zomaar een heel stuk duurder zijn dan nu, en als KLM omvalt, is 115% van nul airmiles, nog steeds nul airmiles.

Dan het slechte nieuws. KLM kondigde gisteren, in afstemming met het ministerie van Corendon van Nieuwenhuizen (vvd) aan dat het tóch weer netjes het EU consumentenrecht zou volgen, en klanten gaat restitueren voor door KLM geannuleerde vluchten. Precies zoals de wet voorschrijft, en zoals van Brussel en de Consumentenbond tot D'66 en GeenStijl iedereen van de blauwe staatsvliegeniers verlangt. MAARRR vandaag is er een stille update aan dat bericht toegevoegd: deze terugbetalingsregeling geldt pas voor vluchten die vanaf 14 mei door KLM geannuleerd zijn, en niet daarvoor. "KLM opereert altijd volgens nationale en internationale wet- en regelgeving", opent het persbericht, MAAR DAT IS DUS NIET WAAR. De oplichtvaartmaatschappij blijft eerdere annuleringen van vóór 14 mei gewoon met vouchers "belonen", ook als de klant z'n geld terug vraagt: op verzoeken daartoe wordt letterlijk niet geantwoord door de "klantenservice" van KLM.

Trap er dus niet in. Die 15% opslag op het (niet vrij verhandelbare, alleen in vliegkilometers om te zetten) individuele lenings-aandeeltje KLM is een hol verkooppraatje zonder echte waarde, voor mensen die gewoon hun geld terug willen. Alsof KLM je aanbiedt om zonder bijbetaling extra ruimbagage mee te nemen, op een vlucht die nooit vertrekt.

Gewoon níet annuleren, dan hoef je zelfs geen vouchers te geven...