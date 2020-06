:

Ik weet niet waar Bart Nijman in die tweet precies naar verwijst. Over welk filmpje van Baudet heeft hij het en weet je op welke uitspraken hij doelt? Ik wil het zelf even beoordelen.

Kijk, ik snap wel dat Baudet Bart Nijman even niet zo leuk vindt. Maar dan moet Baudet het over Bart Nijman als Bart Nijman hebben en niet over GeenStijl.

Baudet moet één ding heel goed begrijpen: IK maak de content van GeenStijl en JIJ maakt de content van GeenStijl. De artikelen van de redacteuren zijn een fractie van de totale content. Als het over het (nep)nieuws op GeenStijl gaat, dan gaat het niet alleen en vaak ook niet primair over de artikelen, maar over de reaguursels. Baudet valt hiermee een heel groot deel van zijn eigen potentiële achterban aan, zoals andere politici potentiële kiezers van zich wegjagen als ze de PVV weer eens op een omfloerste manier een partij voor tokkies noemen.