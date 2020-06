CDA wordt bij een goede leider wel een optie. VVD is over ze heen gesprongen richting links. Mijn grootste bezwaar om CDA te stemmen is altijd geweest dat je niet weet of je de linkse agenda krijgt via de PVDA, of de rechtse via de VVD. Ik heb de voorkeur voor de rechtse (of eigenlijk: liberale) boven de socialistische. Maar met een stem op de CDA weet je niet welke smaak je krijgt. Het beeld van het CDA met het gezin als hoeksteen, een breed maatschappelijk middenveld en de christelijke normen en waarden, met duidelijke regels, maar ook met compassie voor de mensen di ehet zwaar hebbben. Die positionering kan ze zomaar de MP laten leveren. Echter, er is momenteel geen peil op te trekken waar ze nou voor staan.