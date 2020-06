Van al het tuig dat van uw belastingcenten dagvergoedingen loopt binnen te harken in Brussel is Toine Manders toch wel de ergste. Toine heeft eerst namens de vvd uw privacy gesloopt en stapte daarna opeens over naar de pensioenrovers van 50PLUS. Ondertussen kwam er een lijk te voorschijn uit de kast waar hij zijn golf spullen parken bewaart, en nu rolt het fatsoenlijke CDA de rode loper voor hem uit: "Met mijn thema’s interne markt, ouderen en pensioenen wil ik Champions League spelen en het CDA biedt mij die kans." Fatsoenlijke CDA-voorzitter Rutger Ploum (u weet wel, van die Bezorgde Brief over Thierry Baudet) staat ondertussen luid te applaudisseren voor zoveel ondermijning van het verbond tussen kiezer en gekozene: "Ik heet Toine Manders van harte welkom binnen het CDA. Afgelopen weekend hebben we hele goede gesprekken gehad over zijn motieven om deze stap te zetten en die hebben dit in een stroomversnelling gebracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat Toine, met al zijn ervaring, samen met het CDA-team in Europa de belangen van onze Nederlandse ouderen krachtig zal behartigen." En maar janken als de kiezers het Europees Parlement niet serieus nemen. Nou, wij zullen u een geheimpje verklappen: dat doet het CDA ook niet.