Dit klinkt misschien een beetje raar maar wij hadden sowieso al een natuurlijke sympathie voor minister Hoekstra, omdat hij uiterlijk nogal sterk lijkt op Prof. Hoxha (Dealert hebbe zijn digitale ziel). Maar dat is niet de aanleiding van dit topic. De aanleiding is zijn fiere, dap're houding onder Brusselse druk, en de directe trigger is deze headline in de Azijnbode van vandaag: "Hoekstra bruuskeert EU opnieuw". 'Wat', dachten wij, of eigenlijk: 'WAT!?' Hij bruuskeert hén? Fuk joe, het zijn de snibbige knoflooksabbelaars, de boze patatas bravouras en vooral die verongelijkte olijfolieslobberaars die *ons* bruuskeren, door samen met die builenpest van een Brusselse bureaucratie (het clubhuis van Jetten & Jessias) de coronacrisis te misbruiken voor de zoveelste poging om eurobonds door te drukken.

Maar bij Us Wopke blijft de rug recht, wordt de gezonde Hollandse financiële moraal als leidraad gevolgd, en blijft de spaarpot gesloten. En terwijl hij al wekenlang letterlijk wordt uitgescholden door Europese "collega's", zei hij nog heel vroom 'sorry' voor die ene keer dat ie wat tactloos was, en trekken we goeddoemme ook nog eens een miljard uit de poeplap om het coronaleed in Zuid-Europistan te verlichten. En nóg is het niet genoeg voor die klaplopers met hun grijs/zwarte economieën en hun onoplosbare staatsschulden. Ze willen een transferunie, en het bonnetje bij de Hollandse boekhouders leggen.

Nou stemmen wij geen CDA en we zijn zeker geen lid (god is dood jongens, leer dat nou eens, en Grapperhaus is de kale nageboorte van Ernst Hirsch Ballin), maar als ons gevraagd werd om een groen kaartje omhoog te houden om niet tegen te stemmen tegen de afwijzing van Hugo de Jonge als nieuwe partijleider, dan hielden we dat kaartje fier omhoog.

Dat is CDA congresmores voor: WE WANT WOPKE, als nieuwe leider van het CDA. Want Hugo is bezig met Hugo, en Wopke is bezig met het wérk van Wopke, wat in deze crisis betekent: het bewaken van ons huishoudboekje. Dus beste CDA-leden, bindend stijlloos stemadvies voor het volgende partijcongres: kies Wopke. Gaan wij daarna wel weer met samengeknepen billen tussen hoop & vrees in zitten of al die stoere praat voor de eurobondsbühne niet alsnog als sneeuw voor de zon verdampt (samen met ons spaargeld en pensioenen) wanneer CDA en vvd in een volgende regeertermijn toch weer buigen voor Brussel. Want dat is wat die partijen nou eenmaal altijd doen.

Psst. Wopke. Dit kan ook!

Hou 'm hard, Wopke

Ga je eigen goud maar opgraven, vaffanculos

Vielen Dank Mutti