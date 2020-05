Je zal toch maar een échte parlementaire journalist zijn. Eentje die niet met een plopkap in de pollekes bij De Deur staat te wachten tot een minister of staatssecretaris precies vertelt wat híj of zíj wil dat het publiek te horen krijgt, waarop je 'dankjewel meneer, mevrouw' zegt en denkt 'Zo, de dag zit er weer op'. Maar zo'n zeldzame die daadwerkelijk door alle Kamerbrieven en Kamerstukken en vragen en antwoorden en baksteendikke dossiers heen ploetert, op zoek naar De Fout. Want er is altijd een De Fout. Pieter Klein van RTL is zo'n zeldzame échte parlementaire journalist, die heeft vandaag weer eens een Alleszeggende Column Die Alles Zag, over de deplorabele staat van onze democratie.

Het gaat weer over Artikel 68 van de Grondwet, de plicht van ministers en staatssecretarissen om de Kamer te informeren over min of meer alles wat zij doen. Dat doen ze na tien jaar vvd-bewind namelijk bijna nooit meer. Julio Poch, de toeslagenaffaire (en andere bestuursrot) bij de Belastingdienst, de aanpak van de coronacrisis (die volledig transparant zou moeten zijn), het burgerdodendossier van Jeanine Hennis Ank Bijleveld, de status van de eurobonds-onderhandelingen, allerhande rapporten, dossiers en onderzoeken die nooit met de Kamer worden gedeeld, om over De Bonnetjes van om het even welke biljoenenblunder met toeslagen, PGB's, overheids-IT & UWV maar te zwijgen: alles blijft geheim en dat is ongrondwettelijk.

In februari werd een boze motie van Pieter Omtzigt, met een beroep op Artikel 68 en een oproep tot meer openheid, met 150 van 150 stemmen aangenomen. Dat heet dan dat 'de Kamer zijn tanden laat zien'. Nou, tanden schmanden, want die motie ligt al maandenlang ergens onderin een la tot vergeeld perkament te verpauperen. Ondertussen Kajsa Ollongren uit haar ziekbed opgestaan om de democratie voor ons allen verder te verzieken, want die arrogante tante schrijft letterlijk het volgende in een brief aan de Kamer waarin ze weer eens wat opgevraagde documenten weigert te openbaren:

Lees: 'Zak er maar in, parlement. U woont niet in onze Ivoren Toren'. Aangezien Pieter Klein al het zware zwoegwerk al gedaan heeft, en wij natuurijk ook geen echte journalisten zijn, hebben we een paar Kamerleden benaderd voor een reactie op de zoveelste belediging van de Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken. Zo laat Renske Leijten (SP) weten dat het "onzin" is dat de motie 'in beraad' zou zijn. "Een motie is een uitkomst van een discussie tussen regering en Kamer. Dus ze moeten de motie gewoon uitvoeren. En de SP is het met Klein eens dat de Kamer zich niet serieus neemt als ze zich weer met kluitje in het riet laat sturen. Op veel vlakken wordt de Kamer gewoon voor de gek gehouden, dit kabinet schendt de informatiepositie op talloze onderwerpen. En op deze manier kan de volksvertegenwoordiging niet alleen haar controlerende werk niet doen, het wordt ons ook onmogelijk gemaakt om beleid te verbeteren of aan te passen als dat nodig is."

Femke Merel van Kooten-Hardest Working Woman in Politics vindt dat het parlement "in plaats van blaffen maar eens moet gaan bijten. Als je alle “incidenten” onder elkaar zet waarin het parlement cruciale informatie onthouden werd, dan is het duidelijk dat dit een structureel probleem van dit kabinet is en een aantasting van de werking van het parlement & de democratie als geheel. Falend bestuur en ernstige fouten mogen niet aan de parlementaire controle onttrokken worden en dat is precies wat stelselmatig gebeurt. Ollongren moet de Grondwet respecteren en de motie uitvoeren. En Artikel 68 uitprinten en boven haar bed hangen."

Natuurlijk vroegen we ook Ollongrens grootste fan Martin Bosma (PVV) om een reactie: "Ollongren laat opnieuw merken maling te hebben aan de democratie. Het vraagrecht is een cruciaal recht van het parlement. Zonder dat kan het simpelweg niet bestaan. Dan is ook de vertrouwensregel uitgehold en is het fundament van de parlementaire democratie verdwenen. Juist Ollongren zou moeten hoeden over de rechtsstaat en de democratie. Dat zijn bij uitstek zaken waarover Binnenlandse Zaken zich moet buigen. In plaats daarvan staat Ollongren vooraan de democratie uit te hollen. Dat blijkt ook uit de beschadiging van de WOB. Valt onder Binnenlandse Zaken. Ook daar zou Ollongren voor moeten opkomen. In plaats daarvan kijkt ze vrolijk de andere kant op als die buiten werking wordt gesteld."

Om daar nog vertwijfeld aan toe te voegen: "Als je niet op BiZa zit om de democratie te verdedigen, waarom zit je er dan?"

Zelfs de GrrristenUnie is verrrbolgen!