Mocht zich onverhoopt ooit de situatie voordoen dat er genoeg mensen op de PVV of FVD stemmen zodat deze samenwerkend met 50,5% van de stemmen een regering kunnen vormen dan zal men :

-eerst de stemmen gaan hertellen en tot de conclusie komen dat er fouten zijn gemaakt bij het tellen en de beide partijen toch net niet genoeg stemmen hebben.... nog een keer hertellen ? Sorry de stembiljetten zijn net afgevoerd naar de vuilverbranding... U zult ons moeten geloven op ons woord

- Zal men allerlei vuiligheid over Wilders en Baudet naar buiten gaan brengen en proberen de beide heren tegen elkaar uit te spelen.

-Een van beide partijen in een kabinet opnemen, na een paar maanden een ruzie uitlokken en de partij vervangen door een of twee partijen uit het huidige partijkartel en gewoon door regeren. (desnoods met een minderheidskabinet)

-zal men met de overige partijen brutaalweg een minderheidskabinet vormen en Wilders en Baudet gewoon negeren.

-Mocht dit allemaal niet helpen, dan kun je altijd nog een "Fortuyntje" doen, oftewel, gaten in de beveiliging laten vallen zodat een lone wolf "volkomen onverwacht" zijn kans grijpt.

Maar een kabinet PVV-FVD met Wilders of Baudet als Minister president zal er nooit en te nimmer komen, daarvoor zijn de politieke, maatschappelijke en economische belangen van de huidige partijkartel veel te groot.

En een volksopstand als dat uitkomt... in Nederland? ... maak je geen illusies... men heeft met de aanslag op Fortuyn geleerd dat je er met een paar dagen een extra peleton agenten rond het binnenhof mee wegkomt. Daarna is het weer bussines as usual.