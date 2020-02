Onze regering is kapot. Mooi weer spelen aan de voordeur, achter de voordeur is het de Firma list en bedrog. En de achterpoort staat wijdbeens wagenwijd open voor Brussel die we met zn allen lekker droog in de poepert krijgen. We worden niet meer op een juiste manier vertegenwoordigd. Den Haag blijft structureel eurofiel acteren. Tegen het eigen landsbelang in. Zorg en onderwijs uitgekleed. Militairen met halve uitrusting en zonder winterjas het veld in. En de grenzen staan nog altijd open voor een kleine stad aan onrendabele en onintegreerbare kloothommels per jaar aan influx. En maar lachen en wir schaffen das roepen. (Als een bondage japanner de met een shotgun op zn hoofd poep zit te eten en al kokhalzend zegt dat het lekker is.... vraag me niet waar dit vandaan komt.... what has been seen..... dussss) ben er zo klaar mee. Kom maar op met die grote purge. Trek de beerput maar open. Stook de vuren maar op. Tijd om op te gaan afrekenen met die nepotisten in Den Haag.