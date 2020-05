En in aanvulling op mijn comment van Dr_Johnson | 06-05-20 | 09:28 lees ik op de Joop alweer het volgende deugpleidooi, ditmaal van een SPer.

Ik dacht trouwens dat het aanvankelijk om iets van twee of drie dozijn van die zg 'wees'kinderen zou gaan. Deze SPer heeft het nu al weer over 500. Ze moeten hier ondergebracht worden in huisvesting, die ze in staat stelt tot 'social distancing'. Maar voorlopig is er van corona in die kampen geen sprake, terwijl wij hier al meer dan 5000 doden te betreuren hebben. Het is ook gelul; dat corona is het tigste excuus dat de do-gooders er met de haren bijslepen om hun zin - zielige AMA's ophalen - door te drijven en Ankie onder druk te zetten.

"In vluchtelingenkampen is sociale onthouding nog moeilijker, en deze bieden geen stabiele en veilige omgeving die nodig is om vluchtelingen een leven in Europa te kunnen laten opbouwen."

Aldus Gwildor Sok, Bestuurslid voor de SP in Rotterdam en actief bij Niet In Mijn Naam, de vredesbeweging van de SP. Maar waarom moeten wij deze lieden een 'leven in Europa laten opbouwen'? Die lui moeten in hun eigen landen maar een leven proberen op te bouwen. Er zal geen eind aan de 'instroom' van derdewereldlanders komen die hier hun levensstandaard een 'boost' willen geven (op onze kosten), tenzij wij actief een eind aan die instroom maken. Dan hebben figuren als deze Sok - en de Grunbergs en de De Breij's en de Sitalsings en de Wagendorpen, en de Myrthe Hilkens's, etc, etc - het maar wat minder prettig in hun hoofd. See if I care.