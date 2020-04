Volkert is namelijk overal & nergens want hij is vrij!!!

De staatsgevaarlijke mensenmolenaar Volkert van der G. heet vanaf vandaag gewoon weer Volkert van der Graaf. Of Dirk Raaf, of Fred de Winter, of welke schuilnamen die weggooier allemaal nog meer gebruikt. Met 2.300 piek zakgeld mag hij op zoek naar een nieuwe Star Firestar M-43 om mensen te vermoorden roeping. "Gezien de opgelegde straf bedraagt de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling zes jaren, wat betekent dat de proeftijd op 30 april 2020 eindigt. Daarmee heeft betrokkene de opgelegde straf volledig ondergaan en staat hij niet langer onder toezicht van het Openbaar Ministerie of de reclassering; er gelden voor hem geen voorwaarden meer." We dachten eerlijk gezegd dat hij al een jaar of honderd definitief vrij was, zo vaak zagen we 'm meedoen aan hardlooppotjes en verschijnen op ANP-foto's, maar dat werkt nou eenmaal zo in Nederland. Van harte Volkie, laat op voorhand even weten wie je volgende moordslachtoffer is, dan tikken we alvast een necrologie.