Nog wat extra loon voor Volkert voor bewezen diensten. De rechters vonden destijds dat het geen 'politieke moord' was en dat de 'rechtstaat' geen schade was toegebracht. Dat terwijl vlak voor de verkiezingen een politicus die bovenaan stond in de peilingen werd vermoord. Daarom werd de straf zo laag. Er is ook nooit fatsoenlijk onderzoek gedaan naar zijn eerdere moord op Van der Werken.

Over die rechters mag je het natuurlijk nooit hebben. Ook niet dat het hoofd van de rechtbank bijkluste bij Stichting Marokko Nederland o.i.d. en dat één van de andere twee rechters actief was voor Stichting Vluchtelingenwerk...

Van toeval is echt geen sprake. Er is een kliekje dat hier een soort communistische junta vormt in dit land en jij en ik als gewone burger hebben 0 invloed op wat die lui uitspoken en beslissen. Iedereen in dit land die denkt dat hij/zij in een democratie woont heeft last van extreme waanideeën.