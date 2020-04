Eric '9 > 16' Gudde, een omhooggevallen inspecteur van de Belastingdienst die in zijn vrije tijd ooit trainer was van een of andere amateurclub uit Maassluis, heeft zich naar de top van de apenrots geschnabbeld en als directeur betaald voetbal KNVB is hij momenteel een van de belangrijkste personen in de Nederlandse voetballerij. Er zijn alleen twee problemen. 1. Gudde heeft geen flauw benul van het spelletje voetbal. Of, zoals Johan Derksen het zou zeggen: "Hij is geen voetbalman." Nu is dat niet per se een probleem, zo lopen er immers wel meer, maar 2. Eric Gudde is tevens een waardeloos bestuurder. Overal waar hij komt zaait hij twijfel, onbegrip en afgunst en dat is gewoon niet handig. Bij Feyenoord liet hij een spoor van vernieling achter en wilden alle fans continu van hem af. Het stadiondossier mislukte twee keer, alle supporters (dat vergeten ze bij de KNVB ook weleens: supporters zijn best belangrijk voor een club) lagen en liggen dwars en het dossier is nog steeds een groot vraagteken. Het enige wat de reputatie van Gudde een beetje heeft gered was de bejaarde voetballer Dirk Kuyt, die er ineens een paar ballen in wist te schieten waardoor Feyenoord tegen alle verwachtingen in kampioen werd. O ja, Feyenoord kwam uit de schulden en Gudde koketteert er inderdaad heel graag mee dat hij Feyenoord heeft gered van de financiële ondergang. Dat deed hij door 49 procent van de aandelen weg te geven aan een capo di tutto capi die de hele club momenteel in gijzeling houdt: NRC schreef er hier een aardig profiel over. Knap hoor Gudde, zwarte cijfers schrijven!

Enfin, door naar corona. De voetbalcompetitie wordt stilgelegd en de partij die het voortouw zou moeten nemen, de KNVB, schittert door afwezigheid. Alle clubs zitten niet alleen met de handen in het haar, maar ook met vraagtekens. Vanuit Zeist krekels. Ja, slaafs hobbelt Gudde achter de Europese voetbalbond UEFA aan, waarover we hier al iets hebben getikt, en verschuilt hij zich bij vragen achter de rug van die maffiose kliek, alleen maar omdat zijn voorzittertje Just Spee (voetbalamoebe & beroepsbestuurdertje, precies zoals ze het willen in de achterkamertjes van de UEFA) daar een of andere functie op zich heeft liggen wachten. De KNVB zou toch maar een keer tegen het advies van de UEFA ingaan. Het leidt tot wanorde, chaos en onbegrip, ook bij allerlei Nederlandse voetbalbestuurders die wél snappen hoe het werkt in de voetbalwereld, met Marc Overmars van Ajax als de meest uitgesproken figuur.

Wat betreft de Europese regeling volgt de KNVB de actuele ranglijst. Prima, 77% van de competitie gespeeld en geheel in lijn met het advies van GeenStijl. Maar voor de promotie- en degradatie gaan TWEE mannen, Gudde en ene Jean Paul Decossaux die helemáál nog nooit een voetbal heeft aangeraakt (deze clown mag ook weg), toch ineens aan de touwtjes trekken. Er komt een stemming. Zestien clubs stemmen voor promotie en degradatie, negen clubs onthouden zich van stemmen en negen clubs zijn tegen. Dus kiezen Gudde en Decossaux voor tegen, want er is geen meerderheid voor vóór. Ja makkers, zo werkt dat dus niet. Zestien kinderen willen patat, negen kinderen willen ijs en negen kinderen boeit het niks. Dan doen we ijs, want er is geen meerderheid voor patat. Het is volstrekt willekeurige en grillige crack en je vraagt je af hoe en op welke manier Gudde is omgekocht door ADO Den Haag. Fijn voor ADO (en RKC) hoor, spelers die een jaar lang klavertjesvier zoeken op het eigen veld terwijl de tegenstanders de balletjes in het netje leggen, een ontsnappingsroute uit de Keukenhel. Maar ja, ADO hoort wel zo lekker bij de randstedelijke kliek, en ze hebben van die enge hooligans, en Cambuur en De Graafschap zijn ook maar provincieclubjes. Nu heeft ADO in Mohammed Hamdi een bestuurder die er ook geen ene zak van snapt, en in Alan Pardew een trainer die er niks van kan, dus die club gaat óf failliet óf degradeert in een paar jaar vanzelf naar de Keukenkneuzendivisie, maar dat is het punt ook niet. ADO speelt trouwens op kunstgras.

Het is al met al eenzelfde trucje als Gudde ooit uithaalde bij Feyenoord. Willen jullie Feyenoorders A) Feyenoord City en een nieuw stadion, of willen jullie B) een vernieuwde Kuip? "WIJ WILLEN OPTIE B, EEN VERNIEUWDE KUIP!" Mooi, dan doen we optie A, Feyenoord City! Nu blijkt achteraf al dat die promotie- en degradatiestemming sowieso voor de kat z'n viool was. Volgens Gudde was die stemming 'een zeer belangrijk advies', maar dat is dus een flagrante leugen: de beslissing was al genomen. Op een keerpunt van clubs, waar het draait om miljoenen, waar het zelfs draait om voortbestaan van verenigingen, met een club als Cambuur op weg naar een nieuw stadion om een vaste waarde te worden in de Eredivisie, verkondigt Gudde glasharde leugens, houdt hij iedereen aan het lijntje, houdt hij bestuurders, verenigingen, spelers en sponsoren voor de gek en splitst hij ze simpelweg onzin in de maag. Het is godverdomme niet de wijkraad waar je moet stemmen over parkeerplekken en bloemenperkjes (16 willen parkeerplekken, 9 willen bloemenperkjes, 9 kunnen het niks verrotten, dus doen we bloemenperkjes).

Vervolgens deelt Gudde de clubs mede dat er geen promotie- en degradatieregeling komt, is het merendeel (zie stemming) over de zeik en dreigt hij zelf als een dief in de nacht te verdwijnen. Zelfs een telefoontje naar de gedupeerde clubs is te veel gevraagd - meneer heeft kennelijk niet de kloten zelf te bellen. Dan loopt hij naar zijn vriendjes van de NOS en zegt hij over de stemming (16x voor, 9x tegen, 9x geen stem): "Dat was voor ons geen duidelijke signatuur (...) We wilden als KNVB draagvlak bij de clubs zien. Die was er niet, waardoor de verantwoordelijkheid volledig bij het bestuur betaald voetbal kwam te liggen." Nou pik, die duidelijke signatuur is er zo te zien wel: 16 tegen 9. Komt bij dit gebeuren nog dat het bekertoernooi (KNVB BEKERTOERNOOI) gewoon wordt geschrapt. Jammer dan, FC Utrecht, erg jullie best gedaan en een leuke finaleplaats, maar het gaat 'm ff niet worden, Feyenoord gefeliciteerd. Alhier een advies aan FC Utrecht en alle andere clubs die zich glashard genaaid voelen: schrijf je maar niet meer in voor die hele kudtbeker van die zeikbond. Het interesseert de KNVB toch niet, overwinningen zijn niet belangrijk, dat je in de finale staat van dat KNVB-feestje ook niet en je bent volledig overgeleverd aan de grillen van een recreatiewethouder uit de regio Rotterdam die in z'n hele leven nog geen bal heeft aangeraakt.

Na afloop van de kippenhokcall (gefeliciteerd trouwens met het doen ontploffen van de mailbox) wordt de totale onkunde van Gudde maar weer eens duidelijk door met betrekking tot een financiële compensatie voor de gedupeerde clubs te hópen op 'solidariteit van de andere clubs'. Ja ui, die solidariteit was er NIET, is er NIET, en ZESTIEN clubs wilden deze ellende NIET, en wie is hier nou de topbestuurder? De clubs die Europese gelden krijgen hielden al wijselijk hun mond en natuurlijk gaat Ajax geen geld geven uit een soort uit Zeist opgelegde morele verplichting, al is het alleen maar dat ze straal werden genegeerd. Lees: omdat Eric Gudde er een bestuurlijke teringbende van heeft gemaakt. Met de dramatische, leugenachtige en op niets gebaseerde stemming en de ongelooflijk knullige afhandeling, de botte communicatie en zijn horkerige uitspraken achteraf heeft Gudde het complete voetballandschap gepolariseerd. Iedereen staat elkaar nu naar het leven. Clubs die niet wilden stemmen, clubs die tegen elkaar moesten stemmen, clubs die elkaar niet financieel willen compenseren. Er is een gigantische, maar dan ook een GIGANTISCHE, wig gedreven tussen de Eredivisie en de Keukenkneuzenliga - een wig die er toch al was - en tevens een wig tussen het profvoetbal en al het andere voetbal. In IEDERE ander tak van sport zou een bestuurder die er zo'n ongelooflijke bende van heeft gemaakt gewoon moeten wieberen.

Van Ajax tot De Graafschap tot Hugo Borst tot heel Leeuwarden tot sportjournalisten tot hoogleraren tot heel Utrecht tot voetbaladvocaten tot columnisten tot AZ en gewoon heel Nederland: de KNVB staat gruwelijk voor lul. De enige gast in Nederland die wél begrip heeft voor het gezwalk van Gudde is Valentijn Driessen, de imam van De Telegraaf die een meelijwekkende fatwa uitsprak over Erik ten Hag en daarmee alleen maar zichzelf ongelooflijk voor paal zette. De Arnold Karskens van de sportjournalistiek, met zulke vijanden heb je helemaal geen andere vijanden meer nodig.

Maar hey, wie zijn wij nou om Gudde te wippen. We zijn voor de democratische oplossing. We gaan een stemming organiseren over de toekomst van Eric Gudde. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Later meer.