Gaat het een keer niet over de slippertjes van Daley Blind (letterlijk of figuurlijk, mag u zelf kiezen) gaat het wel over een spookcompetitie die helemaal niet gespeeld gaat worden, voornamelijk omdat ze bij de voetbalbond KNVB de pik van de UEFA iets te diep in de mond hebben, en ook omdat directeur Eric Gudde (foto) en consorten simpelweg niet capabel genoeg zijn om knopen door te hakken. Dan krijg je dus wekenlang oeverloos getoeter over opties, mogelijkheden, scenario's en alternatieve beleidslijnen: het is een grote chaos. Ineens heeft tafeltenniscommentator Arno Vermeulen weer een grote bek, ineens vinden mensen het 'zielig' voor ADO Den Haag (wat pas zielig is, is dat wij een jaar lang hebben moeten kijken naar dat afbraakvoetbal) en ineens krijgen we die achterlijke analyses van Valentijn Driessen (Telegraaf) door onze strot gedouwd.

Valentijn raaskalt dat het seizoen maar helemaal geschrapt moet worden, en dus PSV de Champions League in, RKC Waalwijk (dat een jaar lang in blinde paniek alle ballen het stadion uitramde richting de A59) heeft mazzel en SC Cambuur en De Graafschap kunnen de ballen krijgen. Gelukkig is Valentijn Driessen alleen goed in het affakkelen van Erik ten Hag en verder heeft hij geen enkel verstand van voetbal (wel ietsje meer dan Mike Verweij, maar nog steeds erg weinig) en wij hier bij GeenStijl wél. Morgen is het KNVB-overleg en dan horen we meer, maar wij zullen iedereen en de KNVB's moeder alvast eens vertellen hoe we het precies gaan doen.

Om te beginnen is het natuurlijk al vrij achterlijk dat een reglement niet is voorzien in een voortijdige afgelasting van de competitie. Hadden ze een coronapandemie dan moeten voorspellen? Nou, niet per se, maar een watersnoodramp, wekenlange hittegolf of een virusuitbraak, het zou allemaal zomaar kunnen. Zie het als een Formule 1-race: als wedstrijden waarin 75% of meer van de afstand is afgelegd worden stilgelegd is degene die het dichtst bij de finish is de winnaar. Zo'n regeltje had ook in de voetbalreglementen moeten staan: wordt de competitie na de winterstop stilgelegd (en iedereen minimaal een keer tegen elkaar heeft gespeeld) telt gewoon die stand als eindstand. Wordt een competitie voor de winterstop stilgelegd, ja, begin dan maar weer opnieuw, desnoods met een halve competitie. De huidige ranglijst is een zeer representatieve weergave van de krachtsverhoudingen. Honderd procent Captain Hindsight, maar dat is precies hoe we het gaan doen.

Derhalve, Ajax kampioen, gefeliciteerd jongens, plak er maar weer een lullig sterretje bij ofzo, het kan de rest ook niks verrotten, doe er wat leuks mee. Het jaarlijkse evenement je medesupporters in elkaar rammen op het Rembrandtplein gaat toch niet door. Lullig voor de kaasboeren van AZ, die evenveel punten hadden en zelfs twee keer van Ajax hadden gewonnen, maar voor de ranglijst telt nou eenmaal het doelsaldo. Lullig ook voor Feyenoord, dat bezig was aan een indrukwekkende inhaalrace en kampioen was geworden als er geen corona was geweest. Jammer Feyenoord, jullie worden volgend jaar wel weer kampioen. Die bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht spelen we komend seizoen wel een keertje tussendoor en de KNVB eist maar bij de UEFA dat die clubs ALLEBEI de groepsfase van de UEFA Kneuzen Eurocompetitie mogen betreden. UEFA moet maar een keertje meedenken. PSV t/m Vitesse, jullie waren allemaal net ietsje te kudt dit jaar, jullie mogen meedoen aan de voorrondes van de Europa League alwaar glorieuze uitschakeling wacht.

Dan de degradatie. We lezen her en der 'het eerlijkst is het als RKC en ADO in de Eredivisie mogen blijven' of 'RKC en ADO verdienen het om in de Eredivisie te blijven'. Wat een larmoyant gejank. Wat dachten die elf uit de kluiten gewassen D4-pupillen van RKC Waalwijk nou. Ze hebben al het hele seizoen de grootste moeite om de bal drie keer naar elkaar over te spelen, maar in de laatste acht wedstrijden zouden ze eventjes elf punten gaan goedmaken op Fortuna Sittard. Natuurlijk niet. RKC Waalwijk was op voorhand al kansloos, zoals wij in onze Eredivisie-voorbeschouwing ook al hebben aangegeven, en dat weten ze zelf ook wel: RKC werkt met twee toekomstige begrotingen. Dat moet ook wel, als je 26 wedstrijden lang aan het aankloten bent. Over aankloten gesproken, ADO Den Haag, het veldspel lijkt nog het meest op een humanitaire ramp, met een stel achtsterangs crisishulpverleners uit Engeland die nog geen pleister op een vinger kunnen plakken. Toffe hooligans enzo, ADO, maar dat zootje ongeregeld had de boel natuurlijk nooit meer rechtgetrokken. Derhalve, eruit met ADO & eruit met RKC. Hadden jullie maar beter je best moeten doen in de eerste 26 potjes, makkers. Had RKC echt zoveel aanspraak mogen maken op de Eredivisie, dan hadden ze wel negende gestaan, zoals FC Groningen. Maar RKC staat niet negende, RKC staat allerlaatste, en dus moeten ze wieberen.

Probleem ook opgelost voor de koplopers van de Keukenliga. SC Cambuur en De Graafschap steken al het hele jaar boven de rest uit. Die clubs zetten al het hele seizoen volledig in op promotie, passen hun begroting aan, halen Eredivisie-waardige spelers en voegen daad bij woord, want ze zijn simpelweg beter dan de rest. Ze zijn dus niet tien keer slechter dan de rest, zoals RKC en ADO, maar ze zijn béter dan de rest. Ze winnen wedstrijden. Winnen. Winst. Drie punten. Bovenaan. Op een promotieplek. In die paar resterende wedstrijdjes was SC Cambuur echt niet meer afgezakt naar plekkie vier of vijf. Gefeliciteerd Cambuur en De Graafschap, jullie mogen promoveren.

De RKC'tjes en de andere clubjes van deze wereld die het gore lef hebben naar een rechter stappen om juridisch iets anders voor elkaar te boksen, gaan we zonder pardon keihard naaien. Stiekem. Extra veel gele en rode kaarten die nergens op slaan, zomaar penalty's tegen, onbegrijpelijk lange schorsingen voor belangrijke spelers. Clubs die naar de rechter stappen om een slaatje te slaan uit een virus waaraan veel mensen overlijden, moeten stuk. De stand is de eindstand. Klaar. Opgelost, en zo is iedereen blij en tevreden, behalve RKC en ADO Den Haag, maar die kunnen er toch geen ene reet van.



INSTANT UPDATE - UEFA volgt advies GeenStijl op en volgt actuele ranglijst. Alleen laten ze de promotie- en degradatieregeling wél aan nationale bonden. NEEEHEEEEEE LAAT NOU OOK DAAR DE ACTUELE RANGLIJST GELDEN