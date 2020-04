Vandaag neemt de voetbalbond KNVB een besluit over de promotie- en degradatieregeling in het betaald voetbal, want wat betreft de verdeling van de Europese plekken gaan we gewoon af op de actuele ranglijst. Het. Is. CHAOS. We hebben gisteren al juridisch bindend advies gegeven, maar de KNVB is weer eens te laf om zelf knopen door te hakken. Omdat ADO Den Haag en RKC Waalwijk (met afgrijselijk voetbal al het hele seizoen goed voor veel huiselijk geweld, slechte seks en oogziektes) ook nog wat te drammen hebben, hun kansloze zeventiende en achttiende plekjes geven kennelijk recht op een grote mond, moeten de clubs zélf maar kiezen. Want de KNVB durft niet. Twee opties. 1. Geen degradatie, geen promotie. 2. Wel degradatie, wel promotie. Dat wordt natuurlijk 1, want ADO Den Haag mag op de feestjes komen, en Cambuur en De Graafschap zijn maar clubjes uit de provincie. Voor 16.30 uur moeten alle profclubs naar een supergeheim mailadres mailen om hun voorkeur door te geven. Maar dat mailadres... is gelekt door de slimmeriken van De Telegraaf. OPTIE 2, JOOST. OPTIE 2!

Nou. Dit. Weer.