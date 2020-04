Vreemdgangers - "Nou schat, ik zie je later wel weer, want ik ga naar kantoor." - "Haha ja grappig Marco, je kantoor is gesloten, waar ga je echt heen?" Voor mensen als Marco is het natuurlijk ook niet makkelijk! Het hele jaar door lekker de secretaresse knallen in vuige hotelletjes, of misschien heb je wel je stoel gedraaid voor wat jongere lapjes, en ineens is dat afgelopen. De onvermijdelijke bankroet op het Rad van Fortuin. Daar zit je dan, thuis, met die vrouw van je die godverdomme een eigen mening heeft, en je hebt geen smoesjes meer om het huis te verlaten. En wat nou als die maîtresse gaat muiten? Wat nou als ze ineens voor de poort staat? Arme vreemdgangers we denken aan jullie in deze barre tijden.

De 72 maagden van de islam - Daar zit je dan, in het paradijs, zo geil als een pakje boter, te wachten op aardse PIK. Nou helaas meiden, want Joesoef heeft weliswaar een jaar kunstmest verzameld bij het tuincentrum, maar Koningsdag 2020 gaat mooi niet door. Zit Joesoef thuis nog een jaar met die stichtelijke griet opgezadeld, beetje samen de Twitterfeed van Arnoud respecteren, ook geen pretje.

Linda de Mol - Nou lieve zzp'ers met hogere huur dan inkomen, of jullie allemaal even uit de steunhulprij willen stappen want Linda de Mol wil erlangs. Mevrouw heeft meer miljoenen op de bank dan er vanochtend hagelslagjes op uw brood zaten, en haar broer, dat is godverdomme een complete hagelslagfabriek. "Ook wij moeten pas op de plaats maken en kijken wanneer alles weer normaal wordt." Nou Linda meid, de voedselbank is bij Hoevelaken rechtsaf. En het allerergste is nog: ze moet tegenwoordig zelf haar huis schoonmaken. Pas je op dat je niet sterft aan De Ziekte van Teveel Ellende, Linda?

Pegida - Zaten ze net zo lekker in een flow met hun kruistocht tegen de islamitische uitwassen. Zijn die massale betogingen waar altijd zo'n 200.000 mensen op afkomen ineens verboden. Nou ja, Wagensveld kan altijd nog in zijn uppie op een marktplein een krantje gaan lezen ofzo.

UEFA-bestuurders - De échte slachtoffers van de coronacrisis, die zitten in Nyon, bij de UEFA. Want terwijl er overal mensen omvallen van ellende wil de Europese voetbalbond dat de voetbalcompetities worden uitgespeeld WANT ANDERS. Ja, want anders volgend jaar geen deelname aan de Europese competities. Het is inderdaad héél erg belangrijk om te weten of Almelo of Groningen op de achtste plek eindigt, en misschien doet Heerenveen ook nog wel een duit in het zakje. Dit aartslaffe dreigement van een stel wereldvreemde idioten die zó ver verwijderd staan van álles wat voetbal voor mensen betekent, een stel ambtenaren in te grote pakken voor wie de bijnaam UEFA Maffia nog een compliment is, geldwolven, losers, weggooiers, voor wie maar één ding telt in het leven en dat is GELD geld geld geld, beroepsbestuurders als Aleksander Ceferin die als kind in een familiebedrijfje is gerold en verder kan hij geen ene fuck, met in hun midden het voetveegje uit Nederland, het makke lammetje Michael van Praag, die als een braaf kwispelend hondje achter de meute aan hobbelt, een bobo die een harde pik krijgt van procentje meer macht hier of daar, maar hij is zelfs nog te stom zijn stupiditeit te verbloemen met die achterlijke foto van dat lege stadion. Misschien dat we deze trieste chanteurs van de UEFA gewoon eens kunnen geven wat ze verdienen: een dikke vette middelvinger met hun dreigementen. Steek die Europa Toto Kneuzen Cup waar AZ in de eerste ronde wordt uitgeschakeld maar lekker in je reet, we beginnen wel een eigen Europese competitie. Maar dat zal de KNVB wel weer niet durven. Kijken of de UEFA ook zo'n grote bek heeft tegen de Bundesliga, als ze in Duitsland weigeren de competitie te hervatten.

Rob Jetten & zijn makker - Noem één plek op aarde waar Rob Jetten nog nooit is geweest. Drie keer raden. "Euh euh euh Sri Lanka?" FOUT! "Euh euh euh Iran?" FOUT! "Euh euh euh Oman?" FOUT! AF! Arme arme frequent Flyers, nu zitten ze maar een beetje thuis, anderen de maat te nemen. Terwijl hun grootste hobby toch is: het ontdekken van de wereld. Zo vaak mogelijk het vliegtuig in. Andere culturen ontdekken. Mensen ontmoeten. Ervaringen opdoen. Lekker vliegen naar de andere kant van de wereld. Met het vliegtuig. Of op stedentrip. Koffie drinken in een mooie stad. Onderweg een klein biertje in het vliegtuig. SEO-Tags: Vliegen. Vliegtuig. Vliegveld. Rob Jetten. D66. Boeing. Airbus. Frequent Flyer. Airmiles.

Chinese vrouwen van 60+ - Ooit in een casino geweest waar er géén Chinese mevlouwen hun overgang proberen te vergeten middels een robbertje stoeien met de eenarmige bandiet? Nou dan. De slogan van het staatscasino is zogenaamd 'Leef Spannend', maar dan wel 'Leef Spannend samen met 900 Chinese vlouwen in de overgang'. Of dachten jullie dat het toevallig is dat de website van het casino een Chinees hoekje heeft? Enfin, heeft iemand enig idee over de whereabouts van deze mevlouwtjes want we maken ons een beetje zorgen.



Pedofielen - Arme Marthijn Uittenbogaard en hoe heet die andere bejaarde idioot met dat fietsenrek in zijn bek, Ad van den Berg ofzo. Kinderlokken was al verboden en nu zitten ze in de speeltuin verdorie ook tegen een lege wipwap aan te kijken. De wip wordt niet beantwoord door een wap, zeg maar. Wip wip wip wip. Arme, arme, arme pedofielen, hadden ze maar corona, dan bleef ze een hoop leed bespaard.

Kent u ook vergeten slachtoffers van de coronamaatregelen? Benoem ze in de comments. Ook zij zijn belangrijk. En vanavond om 20.00 uur gaan we met z'n allen applaudisseren voor de vergeten slachtoffers van de coronacrisis.