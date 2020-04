Vorige week berichtte Maurice de Hond nog dat Nederland zichzelf massaal vrijwillig laat opsluiten om de coronaverspreiding in te perken. Een week later beginnen de cijfers echter snel te verschuiven: "Twee weken geleden wilde 25% een lockdown, vorige week 21%, nu is het nog maar 15%." Het aantal mensen dat wil wachten tot het virus (vrijwel) weg was, is gedaald van 55 naar 43%. Ook zijn er meer mensen voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen, ook als er nog besmettingskans is: in een week schoof dat van 42 naar 51%. De verschuivingen zijn zichtbaar bij alle partijen (ook PVV en vooral FvD), behalve bij - heel gek - 50PLUS. Gemeten naar leeftijd willen alle groepen afbouw van de maatregelen, ook de 65+-ers [lees ook:].

De twelve monkeys komen onderaan het onderzoek uit de mouw: mensen denken dat hun kans op besmetting enorm is afgenomen. "Gaf vorige week nog 41% zichzelf een kans van meer dan 50% om besmet te worden. Nu is dat gedaald naar 29%." Nou ja. Supertester IJsland laat in ieder geval zien dat de helft van de besmette gevallen geen symptomen vertoont. En hoe sneller Hugo de Jonge uit de kappersstoel komt om meer meer meer tests te regelen, hoe sneller besmette, genezen en immuun geworden de economie weer op gang kunnen slingeren - in een gezonde verhouding tot de risico's zoals door Maarten Keulemans vannacht hier gedraad, of zoals Feynman het zaterdagavond alhier optekende. Hee. En vergeet niet van het mooie weer te genieten vandaag!

Test uzelf (mentaal dan)