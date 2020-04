Wat zich nu afspeelt in de wereldwijde economie, is voor velen moeilijk te bevatten. Zo stamt de hoogst gemeten toename in het aantal aanvragen voor een ww-uitkering in de VS, 695.000, uit 1982. Echter, vorige week werd dat record verpulverd met 3.3 miljoen aanvragen in één week. En deze week werd dit enorme record wederom verpulverd met een toename van 6,6 miljoen! Er zijn dus 10 miljoen werklozen in 2 weken bijgekomen. De impact van de coronamaatregelen zijn duidelijker in de VS, omdat bedrijven makkelijker personeel kunnen ontslaan (en dus ook weer gemakkelijker personeel aannemen als de vooruitzichten verbeteren. De verwachting is dat de Amerikaanse economie met iets van 30% op jaarbasis zal krimpen). Helaas is het einde van de stijging van het aantal werklozen aldaar nog niet in zicht en wij in de EU zullen met vertraging gaan volgen.

Economen hebben dit nog nooit meegemaakt. Ze staan met hun modelletjes in de hand en proberen met niet langer bestaande verhoudingen wat zinnigs te zeggen. Nu had ik de meeste economen al niet bepaald hoog zitten, maar nu is zelfs Frans Bauer een betere voorspeller dan de voornoemde beroepsgroep. Maar waar economen in ieder geval zien dat er wat aankomt, weten de meeste burgers in het geheel niet wat er op hun afkomt.

Een gedeelte van de burgers loopt lekker te shoppen bij de bouwmarkt (er dus van uitgaande dat zij nog een baan heeft aan het einde van het jaar), terwijl het andere gedeelte angstig om zich heen kijkt om geen corona op te lopen. Maar ze missen allemaal het echt grote gevaar; ze slaapwandelen met zijn allen in het ravijn. Mensen die meer dan 93 jaar oud zijn, hebben het type storm waar wij op af stevenen wellicht meegemaakt in hun kleutertijd. Ironisch dat nu juist deze groep zo hard getroffen wordt door corona.

De vaste lezer van dit blog (bestaat pas 2 maanden, lol) weet op welke storm ik op doel: economische depressie. De ziekte corona zou altijd een impact op de economie hebben gehad, maar nooit en te nimmer zou deze zo groot zijn als de impact van de regeringsmaatregelen.

Allereerst hebben onze gezalfde leiders de rapporten over onze capaciteit om een pandemie aan te kunnen genegeerd. Keer op keer werd er, onder andere, gesteld dat onze IC-capaciteit veel te klein was. Faal 1. Ook hadden onze leiders de luxe van verschillende voorbeelden van het verloop van het coronavirus en de verschillende manieren van aanpak, waardoor het relatief makkelijk was om goede maatregelen te treffen. Maar onze leiders waren te druk met het de nek omdraaien van boerend en bouwend Nederland en ons de 130km/h te ontzeggen. Als ze hadden opgelet, dan hadden ze gelijk beademingsapparaten gekocht, IC-capaciteit uitgebreid, mondkapjes en dergelijke geregeld, en (als er toch voor een lockdown gekozen zou worden) een vroege korte en strenge lockdown afgeroepen. In plaats daarvan hebben ze pas drie weken terug bij Philips aangebeld voor beademingsmachines! En mondkapjes? Die zijn nergens te vinden (ach, RIVM zegt dat ze toch niet helpen…). Verder kwam de lockdown te laat en is deze te slap en te lang.

Onze opperfaalhaas, Mark Rutte zag in ieder geval kans om selfies te laten maken bij een verzorgingstehuis, slaapadvies te geven, cursus handen wassen te perfectioneren en influencers te betalen voor pro lockdown prop (nog niet bevestigd). En heel geniepig laat hij een paar kansloze en straatarme landen toe tot de EU, ramt de stikstofwet er stiekem doorheen, geeft een MILJARD aan een EU coronafonds, en haalt nog nog wat van dit soort fratsen uit. Nou zou je als weldenkend mens verwachten dat de peilingen een flinke afstraffing van de regeringspartijen zou laten zien en dat Rutte aangeschoten wild zou zijn. Maar nee hoor, de mensen staan trots achter hun fiere leider en belonen hem en de zijnen met flinke winsten in de peilingen. Als de schapenpest ooit in Nederland uitbreekt, dan zou het aantal kiesgerechtigden met 40% afnemen…

Helaas is de voornoemde faallijst nog niet ten einde. Zoals zo vaak creëert de overheid een probleem en dient het zich aan als de oplossing, om vervolgens met de verkeerde oplossingen te komen. Ook nu weer is het bingo. Door de coronomaatregelen hebben onze leiders de economie vermorzelt. Om de pijn te verzachten is er een pakket aan financiële maatregelen getroffen. Zoals weken terug al te lezen was in dit bankblog, moest de overheid snel en groots uitpakken. En dat kan alleen als het haar bureaucratische natuur zou laten lopen. Dat betekent nu hulp geven en achteraf pas checken of het terecht was. Als het huis in brand staat, dan blus je het met het water wat voorhanden is. De prijs hiervan, daar heb je het dan later wel over. Maar bureaucratie is een niet te doden monster. Wetten moeten worden gemaakt, waaruit regels opgesteld dienen te worden met de daarbij horende goedkeuringsprocedures. Dus het noodpakket was niet alleen klein, maar komt ook te laat.

Maar daarmee is de gifbeker nog niet leeg, want de hulp aan bedrijven die dit het hardst nodig hebben, wordt in veel gevallen geweigerd. Bureaucraten hebben namelijk bepaald dat alleen bepaalde bedrijfscodes recht hebben op de EUR 4000 (peanuts). Nu krijgt de visagiste dit bedrag wel omdat haar SBI-code op de lijst staat, maar tattoozetter weer niet, terwijl deze laatste ook een contactberoep heeft die hij nu niet mag uitoefenen (meer hierover in dit artikel). De SBI-lijst dekt vele getroffen bedrijven dus niet, of dekt juist bedrijven die niet zo hard getroffen zijn door de veel te ruime toepasbaarheid van een specifieke SBI code.

Maar stel, je bent een eeuwig faalbedrijf, dan zit je gebakken bij onze faalhaasleiders. Zo kan de KLM rekenen op 2 miljard (en Air France 3 miljard) aan garanties. Nadat ons leiderschap in al haar wijsheid een groot aandeel had genomen in KLM-AirFrance (aandeel is nu honderden miljoenen minder waard), gaan ze vol op de knietjes. Maar de echte motor van Nederland, het MKB, moet codes opzoeken dan wel opvragen, paperassen invullen en door vele andere bureaucratische hoepels springen om een fooi te mogen ontvangen. 40.000 banen staan nu op de tocht in de bouw, volgens de EIB, de horeca valt om en nu pas beginnen sommigen zich af te vragen of het medicijn niet erger is dan de kwaal.

De overheid zal het financiële noodpakket dus moeten uitbreiden en sneller moeten toekennen. Verder zou Zuid-Korea als voorbeeld moeten dienen aangaande de bestrijding van corona. De lockdown zou moeten worden opgeheven. In plaats daarvan zouden zoveel mogelijk mensen moeten worden getest en alleen waar nodig moeten zij in quarantaine gezet worden. Alle focus op het vergoten van de IC-capaciteit en het bijbehorend materieel. Dan hebben we ten minste nog een kans om te herstellen van alle schade.

Maar kijkende naar de peilingen, zal Rutte en zijn bende faalhazen doorgaan op het ingeslagen pad; het pad naar een economische depressie die zijn weerga niet kent. Elk volk krijgt de leiders die het verdient. En bedankt, hė!