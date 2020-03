U, GeenStijl-lezer met bovenmodaal inkomen en dito auto, heeft het deze maand niet makkelijk. Niet alleen komt de landelijke Vmax op 100 km/u te liggen, ook de vertrouwde Volvo valt ten prooi aan moralistenmotorisering waardoor harder dan 180 km/u karren niet meer mogelijk is. Bovenop dit leed steekt COVID-19 goddomme een spaak in de MotoGP-wielen: de motorraces in Qatar en Thailand zijn afgelast (Formule 1 Australië gaat vooralsnog wel door). Gelukkig is er één dapper duingebied dat weerstand blijft bieden tegen de jacht op Leuke Dingen: Circuit Zandvoort. Waar bespoilerde tokkievoertuigen dit weekend het nieuwe circuit mochten testen. Maar nieuw asfalt plus heul veel zand betekent dat het aldaar gladder is dan de Instagrampraatjes van Rico Verhoeven. Dus kijk mee naar bovenstaande Nürburgring Touristenfahrten Crash Compilatie, maar dan in Zandvoort. Oh ja: en de Peugeot 208 is uitgeroepen tot auto van het jaar. Boe!

Instant Update: F1-teams zien al dat zand op de baan en denken 'laat maar zitten die strandroute'.