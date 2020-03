Hallo ik doe al jarenlang hetzelfde werk en regel de projecten voor Rijkswaterstaat.



Als iemand mij wat vraagt wat het kost dan zeg ik maar wat en blijkt later dat het meer dan 100% duurder is.



Ik heb totaal geen idee wat ik doe. In een normaal bedrijf zou een pittig gesprek volgen. Ik ga weer naar huis, want op 1 maart hebben we altijd ijsvrij. Was ik ook even vergeten.



Was getekend



Een projectmanager bij Rijkswaterstaat.