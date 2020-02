Zandvoort mag dan een armetierige badplaats vol armetierige gebouwen zijn, het circuit ligt er voorlopig weer aangeharkt bij (lekker gewerkt, VolkerWessels). Hierboven een van de eerste onboard video's van een ronde Nieuw Zandvoort. En potverdorie jongens, wat is die Hugenholtz-bocht mooi geworden. Het resultaat van een unieke samenkomst der politiek, koningshuisrelaties & bedrijfsleven. Iets om als land trots op te zijn. Toch? TOCH? Haha nee natuurlijk niet, we gaan onder aanvoering van klikbeetmedia doodleuk even roepen dat Max Verstappen hoogstpersoonlijk BABYZEEHONDEN KOMT DOODKNUPPELEN. RTLZ hoaxt namelijk dat de complete F1-karavaan het strand komt omploegen en daarbij zeehonden in gevaar brengt. Gevolg: sojadrinkers gaan straks een menselijke ketting vormen, opdat Red Bull, Mercedes en AlphaTauri - die van Noordwijk naar Zandvoort een stuk strand van 3 km willen meepakken - niet op tijd aan de startlijn verschijnen. Maar zijn er eigenlijk wel zeehonden in dat gebied tussen paal 70 en 73? LOL & nee! Bovendien worden er in dat gebied aan de lopende band evenementen gehouden, van hardloopwedstrijden, kitesurfdingen tot mountainbikefeestjes. Check dat overzicht bij Seabert. Maar omdat Prins Bernhard jr. een aandeel heeft in de BV die dit circuit exploiteert, is het opeens een feest van de elite en mag er geen karavaan (twee keer tien elektrische auto's) wat mensen vervoeren. Zeg makkers, dit is óns land. Die door afwezigheid schitterende zeehonden organiseren maar lekker elders hun eigen Grote Prijs van Pieterburen. Na de breek nog wat heerlijke circuit footage met die koning van een Prins achter het stuur. Haat dan!

Uitgelekt: het RB16 waterkanon (inclusief DAS) tegen kettingvormers

Preek!