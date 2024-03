Ja, Verstappen was gister weer de snelste in de kwalificatie, maar het zat wel verduiveld dicht bij elkaar. Sterker nog, de tijd van Leclerc in Q2 was sneller dat de uiteindelijk pole-tijd in Q3. We houden dus nog hoop dat het enigszins spannend kan worden vandaag tijdens de eerste Grand Prix van een belachelijk lang seizoen. Helaas op zo'n woestijnbaantje in een homohatend oliestaatje, maar gelukkig wordt dat enigszins gecompenseerd door de onvoorspelbaarheid van een eerste race. Na de test op absolute snelheid gisteren gaan we vandaag zien of de Red Bull in een race beter gaat dan de teambaas in een app-gesprek, hoeveel plannen Ferrari deze keer uit de strategiehoed tovert en of die Fransen van Alpine inderdaad zo langzaam zijn als de slakken die ze eten. Of dat het toch één grote puinhoop wordt in de eerste bocht en Alonso daarna makkelijk naar een onverwachte overwinning rijdt. Het is de start van een nieuw seizoen: alles is nog mogelijk en wij zitten er klaar voor. TV on, lights out and away we go!

UPDATE: Ennnnnn we gaan verder waar we afgelopen jaar gebleven waren. Max wint de vrij saaie race met overmacht. Perez P2 en Sainz vult het podium aan.