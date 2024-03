Tijd voor het echte werk, tijd voor de eerste kwalificatie van het jaar. Op een vrijdag, omdat ze in Saudi volgende week niet op zondag rijden wegens ramadan en er volgens de regels een week tussen twee races moet zitten. Nu gaan we zien wie afgelopen winter zijn huiswerk heeft gedaan en wie er enkel druk was met het in bed lullen van collega's. Alle zandzakken overboord, motoren op standje elf en geen plek meer om te verstoppen. Onze Verstappen is uiteraard de grote favoriet, maar laten we vooral Mercedes en Ferrari niet afschrijven voordat het seizoen überhaupt begonnen is. Over afschrijven gesproken: mocht u extreem ongemakkelijke app-gesprekken tussen een teambaas en zijn PA/minnares/slachtoffer willen lezen, dan vindt u hier de veel besproken Google Drive met de gelekte berichtjes (en een mogelijke dickpic, maar het kan ook een vinger zijn, op file 76) van Horner. Al is het nog steeds goed mogelijk dat dit allemaal nep is, want wij kunnen ons niet voorstellen dat een man met zo weinig tact ooit een Spice Girl heeft vastgelegd. Eens kijken of hij op de baan wel kan scoren. We gooien de stream aan om te zien wie dit seizoen het snelste uit de startblokken is. Gaan met die Horner-banaan!

POLE POSITION voor Max Verstappen! Leclerc op P2 en Russell op P3. Het zit wel lekker dicht bij elkaar.