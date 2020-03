Nou het is een aardige poging dit vrouwentopic. Wanneer je bedenkt dat het is samengesteld door een man, zelfs een heel aardige poging. Dus bij deze bedankt @Mosterd. Mag ik misschien zo brutaal zijn om een paar tips te geven voor de volgende keer?

Ook een foto van wat ruigere mannen erbij. Vikingen of zo. Met wat kleding aan liefst. De stem van Vin Diesel, met foto helemaal tof. Maakt niet uit wat hij zegt, daar luisteren we als vrouwen toch niet naar. Al leest hij het telefoonboek op. Maakt niets uit. Nieuwe schoenen met hakje, altijd een succes. Nieuwe tas shoppen idem. Heel veel verschillende soorten chocolade. Maakt niet uit welke periode van de maand het voor vrouwen is. Het is altijd goed. Genieten van wijn, bloemen, en lol maken met vriendinnen is heel goed gekozen. Een plaatje van lekker veel en vet eten. Vrouwen hongeren zich vaak uit, dus dat is een verboden zonde. Oh ja, foto's en filmpjes van echte mannen die iets liefs doen. Stoere brandweermannen die kleine pasgeboren katjes uit een riool redden bijvoorbeeld. dat is gelijk een plus 10.