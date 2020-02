Het gaat alleen nog maar over corona. Op televisie gaat het over corona. In de krant gaat het over corona. Op internet gaat het over corona. In het café gaat het over corona. Ben jij corona ook spuugzat? MOOI! Hiier dingen die vroeger heel leuk waren toen iedereen nog niet z'n mondkapje vol had van dat oeverloze gezever over die uit de kluiten gewassen vogelgriep. Corona, je stinkt en je moeder ook.

Vlees op de bbq gooien zonder het te hebben over corona

Bier drinken zonder dat het woord 'corona' ter sprake komt

Met je vrienden over politiek ouwehoeren (maar niet over corona)

Ruikers aan je liefje geven zonder te hoeven denken aan corona

Porsche 911 in plaats van mondkapjes voor corona kopen

Klaverjassen met je makkers zonder ook maar 1x 'corona' te noemen

Boeken lezen zonder de letters c, o, r, o, n en a achter elkaar

Superver zeiken maar corona niet noemen

Op de A2 rijden en er is een keer geen file, maar ook geen corona

Lekker Paul Cauthen luisteren zonder het woord corona te horen

Met Manuela naar Caroline Tensen kijken ZONDER CORONA