Ach, ik was vanmorgen wel even verrast doordat er wat sneeuw op mijn auto lag. Kinderen naar de oppas brengen (regio midden en zuid hebben namelijk vakantie), en daarna naar het werk op Schiphol.

Alles mee gemaakt onderweg, sneeuw, hagel en regen. De files vielen gelukkig mee, maar dat is dus ongetwijfeld gekomen doordat de regio's waar de sneeuw is gevallen ook vakantie hadden.

Weeralarm is ook een beetje overbodig, maar kan me voorstellen dat er wel een weeralarm was gegeven als er geen vakanties waren.